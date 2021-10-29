Жители Алтайского края могут рассчитывать на помощь как в экстренной ситуации, так и в плановом порядке.

Фото: пресс-служба ТФОМС

Основной документ по обеспечению населения Алтайского края бесплатной медицинской помощью - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В ее состав входит Программа обязательного медицинского страхования - тот стандарт медицинской помощи, который гарантирован по полису ОМС. В настоящее время обязательное медицинское страхование включает в себя практически всю медицинскую помощь, которая может понадобиться пациенту как в экстренной ситуации, так и в плановом порядке.

От «скорой» до диспансеризации

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования населению оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую, скорая, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная при большинстве заболеваний, за исключением болезней, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения. Кроме того, осуществляется финансирование мероприятий по медицинской реабилитации, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), а также тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В текущем году в рамках программы ОМС расширены мероприятия профилактического направления. С этой целью для граждан введен ежегодный профилактический медицинский осмотр, а для лиц старше 40 лет - ежегодная диспансеризация. Также в программу диспансеризации включена ранняя диагностика сахарного диабета, онкоскрининг на 7 самых распространенных локализаций онкологических заболеваний и дерматоскопия - углубленное исследование кожного покрова. В связи с тем, что рак кожи уже на протяжении многих лет неизменно занимает одну из лидирующих позиций в распространении злокачественных новообразований. При подозрении на нарушения углеводного обмена терапевт направит пациента на исследование уровня гликированного гемоглобина - показателя среднего уровня сахара в крови на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее данное исследование было исключительно специализированным и в скринингах не использовалось.

Помощь в пандемию

Ситуация с коронавирусной инфекцией диктует необходимость постоянного проведения тестирования населения. В связи с этим в 2021 году установлены объемные и финансовые нормативы обеспечения граждан тестированием на выявления РНК COVID-19 методом ПЦР в амбулаторных условиях. Для пациентов исследования проводятся из средств ОМС бесплатно по направлению врача.

С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), могут пройти углубленную диспансеризацию. По результатам обследования в случае выявления заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, гражданина поставят на диспансерное наблюдение. При наличии показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию. Диспансеризацию, профосмотр, углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.

Страховые медицинские компании оповестят граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, путем рассылки личных приглашений, а также по телефону. В дальнейшем страховые представители контролируют назначение обследований, своевременность лечения, включая своевременную постановку на диспансерный учет, с тем, чтобы человек, пройдя диспансеризацию, не потерялся, а регулярно обращался к врачу для конт-роля своего состояния здоровья. В первую очередь это те пациенты, кто страдает гиперхолестеринемией, гипертонической болезнью, ИБС, цереброваскулярными болезнями, ишемической болезнью сердца, другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом 2-го типа, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.

К страховым представителям можно обратиться и самостоятельно по телефонам, указанным в полисе ОМС.

Какие медицинские услуги можно получить по полису ОМС

Важно!

Страховая медицинская организация осуществляет информирование застрахованных лиц о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи и проводит контроль ее качества.

Служба страховых представителей обеспечивает сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Осуществляет рассмотрение обращений, защиту прав и законных интересов застрахованных лиц.

Справка «КП»

Проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования, оказания медицинской помощи, прохождения профилактических мероприятий можно по телефонам «горячей линии» контакт-центра в сфере ОМС:

Территориальный фонд ОМС Алтайского края - 8-800-775-8565 (звонок бесплатный)

Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» - тел.: (3852) 55-67-67, 8-800-200-9204 (круглосуточно, звонок бесплатный)

филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае - тел.: 20-28-22, 8-800-100-8102 (круглосуточно, звонок бесплатный)