Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 октября 2021: в регионе начала действовать система QR-кодов

Коридор больницы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Введение QR-системы с 30 октября 2021 года для пропуска в общественные места стало одной из самых обсуждаемых новостей. Предполагается, мера подтолкнет людей к началу массовой вакцинации, что позволит переломить ситуацию с заболеваемостью ковидом. Пока ограничения будут действовать лишь при входе в торговые центры. На входе нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, QR-код или справку на медотвод от вакцинации.

Меры усилят с 15 ноября. Действие пропускной системы распространится на театры, концертные залы, фитнес-клубы, гостиницы, а также на объекты общественного питания. В связи с ограничениями резко возросло число желающих привиться. Накануне, в помещении «Геомаркета», где работает пункт вакцинации, образовалась огромная толпа, а хвост очереди располагался на улице. В связи с этим краевой минздрав объявил об открытии дополнительных пунктов вакцинации.

- В субботу начнут работу еще два пункта вакцинации: внутри ТРЦ Весна с 10.00 до 20.00, а также возле ТРЦ «Праздничный» будет работать мобильный комплекс с 8.30 до 19.30. В «Геомаркете» пункт работает с 10.00 до 19.00, в настоящее время там одновременно работают 9 врачей-терапевтов и 5 прививочных кабинетов, - рассказали в ведомстве.

В Барнауле для появления коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились или переболели 457 тысяч жителей. Пока вместе с переболевшими показатель составляет 68% от требуемого числа.

Также в Барнауле появились отдельные пункты вакцинации для беременных и кормящих женщин. Он работает на базе «Городского центра планирования семьи и репродукции» на пр. Комсомольский, 35. Привиться можно по будням с 13.00 до 14.00.