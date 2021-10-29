В пандемию коронавируса выросло число инсультов

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

29 октября во всем мире отмечают день борьбы с инсультом. В Алтайском крае около 6 тыс. чел. ежегодно переносят это заболевание. Об этом рассказал Александр Тимошников, и. о. заведующего неврологическим отделением острых нарушений мозгового кровообращения краевой больницы.

Помощь пациентам с инсультами в Алтайском крае оказывают региональные и первичные сосудистые отделения, созданные в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби, Алейске. Региональный сосудистый центр открыли в 2008 году. Прием пациентов с инсультом здесь проводят в круглосуточном режиме. В период пандемии выросло число пациентов с этим диагнозом.

– Количество инсультов увеличилось. Уже доказано: коронавирус является фактором риска развития тромбозов вообще и тромбозов в центральной нервной системе в частности. Но проблема заключается еще и в том, что инсульты чаще бывают во время активного инфекционного процесса. И эти пациенты по эпидемиологическим показаниям должны находиться в госпиталях, – отметил Александр Тимошников.

Ковидные госпитали в силу своего профиля не так оснащены, как сосудистые центры. В связи с этим пациенты с инсультом и ковидом находятся в сложном положении.

– Пациентам с коронавирусом мы не можем оказывать реабилитационную помощь в том виде, в котором она есть у нас. Поэтому инсульты протекают у пациентов с коронавирусом гораздо тяжелее и летальность выше у них выше, реабилитационный процесс идет хуже, – добавил завотделением.

Эксперт отметил, что у инсульта очень много причин. Это может быть атеросклероз, гипертония, сахарный диабет и другое.

– Инсульт – это острое нарушение функционирования определенного участка головного мозга. Если у человека вдруг по какой-то причине произошла асимметрия лица, ослабела рука или нарушилась речь, то прежде чем ставить другие менее опасные диагнозы, мы должны исключить инсульт, – сказал Александр Тимошников.

Следует быстро вызвать скорую помощь, чтобы медики доставили пациента в специализированное отделение. Есть так называемое терапевтическое окно, – Для тромболитической терапии оно составляет 4,5 часа. Для тромбэкстракции – 6 часов. Чем раньше пациенту окажут помощь, тем больше шансов на восстановление.

Летальность при инсульте в стационарах составляет около 20%.

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