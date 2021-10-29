Для беременных и кормящих в Барнауле открыли отдельные пункты вакцинации

Беременные женщины относятся к группе высокого риска по ковиду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле появились отдельные пункты вакцинации против коронавируса для беременных и кормящих женщин. Им предлагают привиться вакциной «Спутник V».

– С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами разрешено применение вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных и кормящих мам, – отмечают в Минздраве Алтайского края.

Так, с 29 октября открывается пункт вакцинации для беременных и кормящих на базе «Городского центра планирования семьи и репродукции» на пр. Комсомольский, 35. Привиться можно по будням с 13.00-14.00. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Также специальный пункт вакцинации развернули на базе городской женской консультации №1 по адресу ул. 40 лет Октября, 5а. Записаться можно у своего лечащего врача в ЖК, в регистратуре ЖК или в Instagram-аккаунте барнаульского роддома №1. В качестве бонуса вакцинированным предлагают подарки от службы доставки подгузников.

По словам медиков, беременные женщины относятся к группе высокого риска по ковиду.

– Уже есть обобщенные научные данные, что у беременных с симптомами COVID-19 риск госпитализации в отделения интенсивной терапии, инвазивной вентиляции и экстракорпоральной мембранной оксигенации более чем в два раза выше, чем у небеременных, риск смерти превышает 70%. Параллельно уже появились данные по вакцинированным беременным, согласно которым риски патологий по этой группе не превышают среднестатистические, – рассказывают в барнаульском роддоме №1.

Согласно последним рекомендациям, беременным разрешено вакцинироваться с 22 недели, но врачи советуют позаботиться об иммунитете заранее и делать прививку еще на этапе планирования ребенка.

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