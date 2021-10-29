В Барнауле из-за очередей открывают дополнительные пункты вакцинации

Минздрав открывает новые пункты вакцинации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевой минздрав готовится развернуть дополнительные пункты вакцинации с 30 октября. Введение QR-кодов оказалось действенной мерой, чтобы жители наконец-то начали массово вакцинироваться (сейчас привито около 30% населения). У «Геомаркета», где прививку можно поставить без записи, выстроилась огромная толпа. Помещение пункта оказалось полностью заполнено, люди ждут своей очереди на улице.

- Пункт у ТЦ «Весна» будет работать с 10.00 до 20.00. У ТЦ «Праздничный» - с 8.30 до 19.30, - рассказали в краевом минздраве.

Пропускная система начнет действовать с 30 октября – не имеющих QR-кода не будут пускать в торговые центры. Основательно гайки закрутят с 15 ноября – без «пропуска» нельзя будет попасть в спортзалы, театры и другие места. Ограничения пока не распространяются на транспорт, продовольственные магазины и аптеки.

В Геомаркете пункт работает с 10.00 до 19.00, в настоящее время там одновременно работают 9 врачей-терапевтов и 5 прививочных кабинетов. По всем вопросам работы пункта в Геомаркете можно обращаться по телефону 8-963-531-3205.

Продолжают без предварительной записи вакцинировать:

в мобильном комплексе в поселке Южном возле Городской больницы №10 по адресу Барнаул, ул. Белинского, 2 в будни с 8.30 до 20.00, в выходные с 8.30 до 15.00;

в поликлинике Краевой клинической больницы по адресу: Барнаул, ул. Ляпидевского, 1, в кабинете № 118 по будням с 8.00 до 15-00;

в Городской больнице № 4 в будние дни по адресу: Барнаул, ул. Юрина, 166а, в кабинетах 314, 315, 320 с 8-00 до 18-00;

в Бийске в Консультативно-диагностическом центре по адресу: ул. Советская, 33 в кабинете № 118 в будни с 08:00 до 16:00;

в Рубцовске в Клинико-диагностическом центре по адресу: Федоренко, 21-а в кабинете № 18б в будни с 08:00 до 16:00.

По предварительной записи поставить прививку можно в Диагностическом центре Алтайского края по адресу: Барнаул, просп. Комсомольский, 75А в будни с 13.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00. Записаться на прививку можно в любом окне регистратуры либо по телефону колл-центра (3852) 250-400.

Всем желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.