Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 октября 2021: число заболевших превысило 87 тысяч

Каждый день регистрируют более 400 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае продолжает ставить новые рекорды, общее число заболевших уже превысило 87 тыс. человек. Каждый день регистрируют более 400 новых случаев.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, свыше 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – почти 300 человек.

– Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 55112 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 87173 заболевших: 18764 – у больных внебольничной пневмонией, 59340 – у заболевших ОРВИ, в 9069 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2326772 человек,– отметили в оперштабе 28 октября.

Число выздоровевших от коронавируса превысило 61,5 тыс., а умерших с COVID-19 – более 6 тыс. человек.

– Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 381,85 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10360 человек в день, – добавили в оперштабе 28 октября.

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19, приваются более 750 тыс. человек.