Скончавшийся бывший начальник особого отдела КГБ в Бийске помогал ловить шпионов и предотвращал диверсии

Георгий Булахов

В Томске скончался бывший депутат АКЗС, экс-начальник особого отдела КГБ в Бийске Георгий Булахов. Полковник в отставке отдал 35 лет служению в Вооруженных силах СССР и России. Также он является одним из основателей алтайского отделения «Коммунистов России», сообщает пресс-служба партии.

- Георгий Булахов прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Работал в Бийске, Норильске, в особом отделе по Красноярскому гарнизону, - рассказали его однопартийцы.

Бывший контрразведчик помогал пресекать шпионаж, диверсии и террористические акты. Биографии полковника посвящен раздел в книге «От Динамовской до Ленинградской» Г.С. Рябченко. Так, благодаря ему была пресечена деятельность военного, служившего в одной из ракетных частей Западной Сибири. Его отец во время Великой Отечественной войны, оказавшись на оккупированной территории поступил на службу к немцам и в итоге остался там жить. Сын решил также перебраться в ФРГ, а чтобы заслужить себе теплое местечко, начал собирать данные о подразделениях зенитно-ракетной части.

Благодаря Булахову удалось не только установить переметнувшегося солдата, но и изъять у него собранные материалы. Проблема была в том, что военнослужащий хранил их в тайнике. Тогда его пригласили якобы в штаб под предлогом перевода в другую часть. Парень явился со всеми материалами прямо в руки контрразведки. Через несколько лет бывший военнослужащий все-таки смог воссоединиться с отцом.

Георгий Булахов уволился в запас в 1993 году. Он оказался в Бийске, где занимался партийной организаторской деятельностью. Также он много лет состоял в Бийской городской общественной организации «Союз офицеров запаса и в отставке». Был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатом Думы города Бийска.