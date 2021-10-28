«Медуза» в лучах рассветного солнца: астроном объяснил необычный летающий объект в небе над Алтаем

Скриншот старта ракеты-носителя с Байконура.

Рано утром в четверг, 28 октября, с Байконура состоялся запуск расписанной под хохлому ракеты носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-18». Это произошло около 7 утра по Барнаулу, незадолго до рассвета, поэтому многие жители могли видеть своими глазами в небе необычное явление, похожее на комету.

- Ракета-носитель стартовала еще ночью (в Байконуре разница с Москвой +2 часа). Когда ракета была видна с территории Алтайского края, ее уже начало подсвечивать солнце. В результате образовалась так называемая «медуза», - рассказал барнаульский астроном-любитель Олег Петров.

Смотреть видеосюжет Полеты ракеты-носителя над Барнаулом

Механизм образования эффекта достаточно простой: ракета стартует незадолго до восхода. Когда она выходит из тени Земли, хвост выхлопных газов освещается солнцем, а на поверхности Земли уже достаточно темно, чтобы он стал заметен. Это-то и видели барнаульцы!

Фото: Жамин Владимир.

В сети оказалось множество любительских снимков, сделанных на обычные телефоны.

- Хотел заснять, честно скажу. Но снимал до двух часов ночи комету, поэтому запуск с Байконура проспал, - признался Олег Петров.

Ракета будет лететь к МКС двое суток. Стыковка со служебным модулем российского сегмента станции запланирована на 30 октября. Корабль доставит около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа. Кроме того, на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода, сообщается на сайте Роскосмоса.

Что касается хохломы, символику нанесли в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.