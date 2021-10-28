Горный Алтай остается свободным от QR-ограничений

Пока только владельцам гостиниц рекомендовано спрашивать с гостей сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Республике Алтай за последнюю неделю несколько ухудшилось, но при этом кардинальных мер там все-таки не планируют вводить. Текущую обстановку обсудили на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Ситуация не критичная

Заседание провел глава республики Олег Хорохордин. Согласно представленным данным, общее число зараженных за все время наблюдения составляет чуть более 22 700 человек, а выявляемость новых случаев за неделю равна одному дню в Алтайском крае – 347 положительных тестов за период с 18 по 24 октября.

- Рост заболеваемости в Горно-Алтайске составил 27%, всего выявлено 135 новых случаев, в Майминском районе заболели 69 человек. Доля этих двух муниципальных образований в общей картине заболеваемости составила 58,5% от всех новых случаев в республике за неделю. Заметный рост заболеваемости показали Чемальский, Турочакский, Чойский районы, – говорит Олег Хорохордин.

Действительно рост числа больных ниже, чем в других регионах и пик еще не пройден, тем не менее, вслед за всей страной Алтай уйдет на нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. В том числе это будут дни отдыха для школьников и студентов ссузов и вузов. В этот период запрещены массовые мероприятия, а клубам, кафе и ресторанам запрещено работать с 23.00 до 8 утра. А вот прививочные кабинеты будут открыты все выходные, так что те, кто еще не вакцинировался, могут воспользоваться моментом.

- При этом расширять рамки нерабочих дней, как и продлевать школьные каникулы, мы пока не планируем, – добавил Хорохордин.

По словам министра образования и науки Республики Алтай Ольги Саврасовой, в настоящий момент карантин введен только в школе села Каракокша и двух детских садах Чемальского района. Частично ограничения действуют для 133 учебных классов в 45 школах.

Помимо этого власти региона пока не видят смысла вводить систему QR-кодов. Тем не менее, профильные ведомства получили распоряжения подготовиться к ее внедрению на случай ухудшения ковидной обстановки.

Предполагается, что если на Алтае начнется резкий рост инфицированных, то QR-коды могут ввести на входе в объекты общественного питания, а также в кинотеатры, театры, музеи, спортзалы и фитнес-центры.

Пока еще не введено требование, но владельцам гостиничных комплексов и турбаз пока рекомендовано в добровольном порядке заселять гостей только при наличии сертификатов о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом сделанным не ранее, чем за 72 часа до приезда.

Режим самоизоляции ввели для граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию. Всего же прививку поставили почти 73 тысячи человек.

А в это время

Розыгрыш подарков за вакцинацию

Вместе с тем, в Горно-Алтайске стартовал розыгрыш «Вакцинация в тренде». Его проводит Молодежный центр на своей странице в Instagram. На протяжении пяти недель, по понедельникам, в 17 часов в прямом эфире будут выбираться случайные числа зарегистрированных участников.

- Для участия в розыгрыше необходимо оставить заявку на вакцинацию через Google-форму, дождаться, когда сотрудник Молодежного центра свяжется с вами и пригласит на вакцинацию (либо предоставит справку с QR-кодом), получить свой порядковый номер для участия в розыгрыше, - говорят организаторы.

Пройти иммунизацию необходимо до 29 ноября. Принять участие в финальном розыгрыше смогут только представители молодежи (18-35 лет), полностью прошедшие вакцинацию.

На дополнительные вопросы ответят по телефону: 8(38822) 2-57-97.

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