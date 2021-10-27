Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 октября 2021: QR-код и новые пункты вакцинации

Система QR-кодов начнет действовать с 30 октября Фото: Анна СЕМИНА

Скорость распространения коронавируса в Алтайском крае вынуждает власти принимать новые решения. Последние новости на 28 октября 2021 информируют о начале действия системы QR-кодов и не только.

QR-система

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко, как и обещал, внес изменения в «ковидный» указ. Самое главное нововведение: с 30 октября в регионе начинает действовать система допуска в места массового пребывания людей по QR-кодам. В первую очередь это касается торговых и торгово-развлекательных центров. С собой покупатель должен будет иметь QR-код подтверждающий получение вакцины от COVID-19; QR-код подтверждающий факт того, что человек ранее переболел коронавирусом; либо медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний от вакцинации. Однако в последнем случае посетителю надо будет иметь на руках отрицательный ПЦР-тест сделанный не позднее чем за 72 часа.

- Граждане вправе предоставить QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством, - говорят в правительстве.

При этом без QR-кода можно пройти в торговый центр, если вам необходимо попасть в аптеку, салон связи, отдел розничной торговли продовольственными или исключительно непродовольственными товарами первой необходимости.

С 30 октября по 7 ноября ТЦ и ТРЦ не смогут посещать несовершеннолетние. Вход открыт только со взрослыми. В остальное время данные правила на них не распространяются.

С 15 ноября вышеуказанные документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты и т.д. Также установлено время работы кафе и ресторанов – с 23.00 до 6.00 они должны быть закрыты. Исключение – обслуживание на вынос и доставка еды.

Кроме того, под запретом массовые мероприятия, но деятельность кинотеатров, театров и концертных залов, а также спортивных соревнований разрешена при заполняемости зала не более 50%, но не более 500 человек.

Граждане от 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, должны соблюдать самоизоляцию. Но при этом им разрешено посещать продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, а также гулять, но не в местах массового скопления людей.

Работодателям рекомендовано перевести возрастных сотрудников на дистанционный режим, а также это касается людей с хроническими заболеваниями. Те же специалисты, которые пойдут на вакцинацию, должны быть освобождены от работы на два дня, с сохранением зарплаты.

Дополнительные пункты

Из-за нововведений и ограничений в Алтайском крае и в Барнауле в частности создался ажиотаж в действующих пунктах вакцинации. Власти были вынуждены отреагировать на запрос общества.

В столице региона начали действовать два дополнительных пункта в пригороде. Поставить прививку от коронавируса и гриппа можно в поселке Центральный. Пациентов принимают в ФАПе: ул. Мира, 5, с 8.00 до 16.00 (дополнительная информация по телефону 67-76-06); а также в поселке Южный: передвижной пункт на базе городской больницы № 10 (ул. Белинского, 2), с 8.00 до 20.00.

Желающих вакцинироваться принимают без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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