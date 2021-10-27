«Надо было ей **** по соплям»: водитель автобуса обматерил и довел до слез пассажирку в Барнауле

По словам очевидцев, такое случается не в первый раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жители пожаловались на водителя автобуса, который публично оскорбил пассажирку и довел ее до слез. Сотрудник пришел в ярость от того, что женщина не смогла оплатить картой проезд – та, по словам очевидцев, нечаянно нажала не ту кнопку на терминале и все сбросилось. После этого на женщину посыпалась брань.

Инцидент произошел в среду, 27 октября, в автобусе кольцевого маршрута №150 «Новомихайловка – Урожайный».

- Женщина не могла оплатить проезд. Она, видимо, что-то не то нажала и он выключился, она не понимала, что делать, а водитель начал орать (мы это не успели заснять, только уже потом мы записали звук). Она смотрела на него, а он продолжал орать на нее и оскорблять, потом женщина вышла и заплакала на улице. Всю дорогу он материл и оскорблял ее, - рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, такое случается не в первый раз. Они пытались на него жаловаться, но это не принесло никаких результатов. Между тем, за оскорбление можно нарваться на штраф до 5 тысяч рублей, согласно статье 5.61 КоАП. Правда, для этого необходимо заявление потерпевшей женщины. Ответственность может грозить и руководству несдержанного водителя за оказание услуг ненадлежащего качества, здесь штрафы уже существеннее – до 30 тысяч рублей.

Кстати, недавно мы писали, что в Барнауле Ленинский районный суд оштрафовал женщину на 3 тысячи рублей, которая оскорбила ребенка, унизив его честь и достоинство.