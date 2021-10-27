Не ходит – не нужен: хозяева щенка-инвалида отказались от него, но ветврач нашел псу новую семью

Знакомьтесь, это Пепси! Фото: Антонина Лышова

Сотрудники барнаульской ветклиники «Трейси» помогли пристроить щенка-инвалида французского бульдога. Как рассказал ветеринарный врач Владислав Ковылин, хозяева принесли его на прием в месяц с жалобой: «все щенки ходят, а этот нет». На осмотре ветеринар выявил, что у малышки нарушена координация движения: шатаются лапки и трясется голова. Животному было необходимо серьезное обследование и лечение.

- Сразу было видно, что желания заниматься щенком у хозяев не было, поэтому мы предложили оставить малышку у себя, чтобы найти для нее новую заботливую семью. Печально, что люди к животным относятся как игрушкам: собака не ходит, значит - не нужна,- говорит Владислав Ковылин.

Сотрудники клиники сразу придумали имя щенку – Пепси. Девочка очень спокойна, почти «не плачет». В социальных сетях Владислав выложил пост, что для малышки ищут хозяев, а также открыл сбор средств на ее лечение.

- Подобные невралгические особенности у собак встречаются не так часто, - говорит специалист.

Сейчас Пепси нужно обязательно сделать ИМРТ, чтобы выяснить причину отклонений. Стоимость одной проекции данного исследования - 8 тысяч рублей. Для Пепси их нужно три. Также необходимо оплачивать неоднократные приемы невролога, лечение, анализы, массаж. По подсчетам ветеринара общая сумма лечения и реабилитации составит не менее 40 тысяч рублей.

- Вылечить собаку шансы есть. На это понадобится примерно год. При этом нужно понимать, что небольшой неврологический дефект все равно останется, - отмечает ветеринар.

Несмотря на все предстоящие трудности, нового хозяина нашли чуть ли не за 10 минут после публикации поста. Писали многие, но ветврач остановил выбор на Иване, у которого уже был опыт содержания животных с похожими неврологическими проблемами.

Сейчас за Пепси нужен глаз да глаз, так как из-за своей «шаткости» она может даже сама себе причинить травмы. За короткое время малышка успела стать местной любимицей – в ветклинику приходят сотрудники ближайших организаций, чтобы понянчиться с ней.

Кстати, неравнодушные помогли собрать сумму, необходимую для прохождения ИМРТ. Кроме того, на собранные деньги для Пепси и купили домик и специальное питание.

Все желающие все еще могут помочь Пепси, вся информация есть на странице Владислава. Ветврач выставляет всю отчетность о распределении поступивших денег – сейчас уже речь идет и финансировании процедур для реабилитации щенка.

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