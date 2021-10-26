Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 октября 2021: рост числа желающих привиться и увеличение расхода кислорода в госпиталях

За прошлую неделю прививки поставили более 25 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае растет суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией, снова разворачивают новые ковидные отделения в больницах. Мы собрали последние новости на 27 октября 2021 года о коронавирусе в Алтайском крае: обо всех самых важных событиях читайте в нашем материале.

БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ

В ближайшее время на Алтае планируют ввести систему по QR-кодам в местах массового пребывания людей. В связи с этим желающих привиться стало больше. За прошлую неделю прививки поставили более 25 тысяч человек – это на 7,5 тысяч больше, чем неделей ранее.

В связи с этим в торговых центрах увеличивают количество прививочных кабинетов. Прививки от коронавируса делают в 90 медучреждений региона. Записаться на вакцинацию можно по телефону или через Госуслуги. В Барнауле работает 16 пунктов, причем четыре из них - мобильные (можно поставить прививку без предварительной записи). При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Добавим, что некоторые руководители предприятий стимулируют рабочих прививаться. Так сотрудникам Бийского олеумного завода, которые пройдут вакцинацию или ревакцинацию, заплатят 30 тысяч рублей и предоставят дополнительный выходной день.

В МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ НЕХВТАКУ КИСЛОРОДА

В Алтайском крае каждый день выявляют не менее 400 новых заболевших коронавирусной инфекцией, также растет число тех, кто постоянно находится под присмотром врачей. Сейчас в больницах с подтвержденной инфекцией получают лечение почти четыре тысячи человек, многие из пациентов нуждаются в дополнительном кислороде.

На днях появилась информация, что жизненно важного газа не хватает в ковидных госпиталях Бийска. В региональном минздраве пояснили, что болезнь стала агрессивнее, поэтому и кислорода стали расходовать больше. С лета потребление выросло на 10 тонн в сутки.

Поставки газа осуществляют по графику, в зависимости от потребностей медучреждений. В ведомстве не поясняют, почему возникла нехватка кислорода в госпиталях Бийска, но заверяют, что сбоев в обеспечении кислородом в настоящее время нет.

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