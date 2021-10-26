Благодаря федеральной программе в алтайские села приходят мобильная связь и интернет. Фото: Антон Губанов

Для маленького села Усть-Гавриловка, расположенного в Троицком районе Алтайского края, 22 октября 2021 года, возможно, станет памятной или даже праздничной датой. Именно в этот день там официально запустили мобильную базовую станцию – комплекс аппаратуры, благодаря которому местные жители наконец-то могут полноценно пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. А помогла этому федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» и краевое министерство цифрового развития и связи, руководитель которого Евгений Зрюмов посетил Усть-Гавриловку в день «цифрового открытия».

Вчера Wi-Fi, сегодня 4G

Федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» в России запустили в 2014 году. Первый этап ее заключался в том, чтобы снабдить малые населенные пункты – преимущественно села и деревни c населением от 250 до 500 человек – точками доступа к интернету. Это были своего рода усиленные Wi-Fi роутеры, которые устанавливали в этих населенных пунктах.

Фото: Антон Губанов

Не обошел стороной первый этап «УЦН» и алтайскую Усть-Гавриловку. «Сельский роутер» появился там в 2020 году. Однако, несмотря на то, что для села это был очень серьезный шаг в будущее, такой способ обеспечения интернета обладает рядом недостатков, связанных с техническими ограничениями. Например, подключиться к всемирной паутине таким образом можно лишь на расстоянии до 100 метров от точки доступа. Это значит, что воспользоваться интернетом с ее помощью, например, из дома, просто не получится, до нее нужно еще дойти. Насколько комфортным такой способ подключиться к сети становится зимой – вопрос риторический.

Кроме того, оставалась в селе и проблема мобильной связи: она ловила лишь в отдельных частях Усть-Гавриловки. И вот теперь, благодаря второму этапу «Устранения цифрового неравенства» с появление базовой станции для местных жителей настало время массово обзаводиться смартфонами: новое оборудование позволяет не только звонить, но и пользоваться 4G-интернетом.

Всего же федеральная программа должна обеспечить мобильной связью и интернетом до 2030 года более 24 тысяч малых населенных пунктов по всей России. В 2021 году она охватит 1198 сел. Причем на этот раз инициатива затронет даже совсем маленькие муниципалитеты, где проживает от 100 человек.

Пришли, увидели, подключились

Официальный запуск сотовой связи в селе, как уже было сказано, прошел 22 октября. При этом в действительности эта технология начала работать еще раньше, и некоторые из жителей Усть-Гавриловки уже успели ей воспользоваться. А кто-то вполне удачно попробовал протестировать мобильную связь прямо на месте.

По словам одной из местных жительниц, с появлением базовой станции жизнь стала гораздо удобнее. Теперь она может смотреть онлайн фильмы и сериалы, причем без необходимости ждать, когда же они, наконец, загрузятся. Мобильная связь также не вызывает нареканий: раньше воспользоваться ей девушка могла только в одной конкретной точке своего дома. А летом, по ее словам, на качество телефонных переговоров влияли даже покрытый обильной листвой деревья. Относительно стабильная связь была доступна только зимой.

Фото: Антон Губанов

А учитель русского языка и литературы Усть-Гавриловской школы Татьяна Сальвассер отметила, что больше всех появлению интернета в селе рады все-таки дети. И именно младшее поколение, скорее всего, и освоит новшества первым (и даже, возможно, научит взрослых). Самой учительнице доступ к сети и сотовой связи помогает в работе: теперь появилась возможность оперативно общаться с коллегами и решать различные проблемы напрямую.

«Мы очень продвинутые»

Евгений Зрюмов отметил, что Усть-Гавриловка оказалась «в авангарде» по подключению к мобильной связи: село стало одним из первых участников программы «Устранение цифрового неравенства» в Алтайском крае в 2021 году. И, конечно же, не последним: только в 2021 году министерство цифрового развития планирует подключить мобильной связи и интернету 42 малых населенных пунктах. В 2022 году – еще 48 малых сел. А в масштабах страны федеральная программа «УЦН» ставит очень масштабную задачу: к 2030 году населенных пунктов, где нет ни мобильной связи, ни интернета, уже не будет. Кстати, в Алтайском крае в мае 2021 года таковых насчитывалось 250. Проживает в них 2% всего населения региона.

Фото: Антон Губанов

«Нужно сказать, что у нас почти половина населения – селяне. Это не характерно практически ни для одного другого субъекта федерации. При этом жители Алтайского края очень активно пользуются различными сервисами интернета (…) Мы, на самом деле, очень продвинутые», – рассказал о цифровой специфике региона министр.

По его словам, и мессенджеры, и видеосвязь, и другие сервисы в крае осваивают достаточно быстро. И по распространению интернета в сельской местности дела в Алтайском крае обстоят несколько лучше, чем в соседних регионах.

Своего рода итог в официальном открытии связи в селе поставили с помощью замеров скорости интернета и работы связи в разных участках Усть-Гавриловки. И результат связистов из «Ростелекома» вполне устроил: даже на окраинах села сеть успешно функционировала. А значит, новые технологии действительно пришли в село.

Ярослав Жоган