Дожди и мокрый снег: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Алтайском крае

В регионе похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на среду, 27 октября, в Алтайском крае испортится погода. В регионе похолодает, возможны дожди и мокрый снег. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– С прохождением холодного фронта западного циклона погода в регионе изменится уже в ночь на 27 октября. Местами возможны дожди и мокрый снег, что обусловит гололедные явления. С понижением температуры воздуха в ночные и утренние часы на дорогах будет гололедица, в отметила Людмила Юрьевна.

Также из-за прохождения фронта усилится ветер, ночью и утром возможны порывы до 21 м/с. С затоком холода в Алтайском крае снизится температура воздуха. В основном до конца недели ночью будет 0..-1 градус и чуть холоднее, а днем ожидается в среднем +4…+9 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае.

Среда, 27 октября

Ночью температура воздуха составит -1...+4 градуса, местами до -6 градусов. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 16-21 м/с

Днем прогнозируют +2...+7 градусов. Местами по югу и востоку осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 28 октября

Ночью температура воздуха составит -3...-8 градусов. Преимущественно без осадков.В утренние часы местами туман. на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Днем прогнозируют +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков.В утренние часы местами туман. на дорогах возможна гололедица Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Пятница, 29 октября

Ночью температура воздуха составит -4...+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. местами порывы до 12 м/с

Днем прогнозируют +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.