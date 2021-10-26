Болезнь стала агрессивнее: в алтайском минздраве объяснили нехватку кислорода в ковидных госпиталях

На сегодня в ковидных госпиталях оборудовано 3329 места с возможностью подключения к кислороду. Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях стало известно, что в бийских ковидных госпиталях не хватает кислорода для тяжелых пациентов – медикам предписано его максимально экономить. В минздраве края объяснили напряженную ситуацию тем, что болезнь стала агрессивнее. В связи с этим увеличился расход жизненно необходимого газа.

- В настоящее время в ковидных госпиталях края ежедневно потребляется свыше 45 тонн кислорода. С лета потребление кислорода выросла на 10 тонн в сутки. Это связано с тем, что стало больше тяжелых пациентов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в регионе производствам кислорода для медицинских целей занимаются АО «Алтайстройдеталь», АО «Алтайский Химпром». Они могут поставлять всего около пяти тонн в сутки, остальной объем закупается в других регионах. Больницы сами определяют объемы поставки по заявкам.

- Поставки осуществляются по графику, в зависимости от потребности каждой медорганизации, - рассказал главный врач Городской больницы N2 Бийска Алексей Карнаухов.

По данным ведомства, сбоев в обеспечении кислородом в настоящее время нет. Однако по чьей вине напряженная ситуация возникла в Бийске – в ведомстве не поясняют. О проблемах в других больницах пока неизвестно.

- Распределением кислорода занимается краевой минздрав, мы составляем заявки. В нашей больнице поставка была минувшей ночью, - рассказал главврач городской клинической больницы №11 Андрей Коломеец.

На сегодня в ковидных госпиталях оборудовано 3329 места с возможностью подключения к кислороду и приобретено более 900 кислородоконцентраторов. Летом для улучшения и регулирования подачи кислорода в части госпиталей были усовершенствованы системы пуска и подачи.

Несмотря на все развернутые койки из-за роста заболеваемости система здравоохранения снова может оказаться перегружена, жителей просят соблюдать меры личной безопасности и носить маски.

- Давайте уже не будем проверять врачей и медицинские технические системы на прочность!- просит Алексей Карнаухов.