Барнаульский суд дал 7 лет «строгача» и полмиллиона штрафа насильникам молодой эскортницы

Обвиняемые утверждали, что все происходило по обоюдному согласию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор 20-летней сутенерше и двум мужчинам, которые жестко расправились с решившей выйти из интимного бизнеса эскортницей, сообщает пресс-служба краевого СК. Напомним, резонансный случай произошел весной. Прохожие заметили на одной из улиц, как на карнизе окна третьего этажа дома девушка зовет на помощь. На ее удачу рядом оказались сотрудники транспортной полиции. Она спрыгнула к ним в руки. Следователям девушка рассказала, что ее удерживали в квартире, избивали и насиловали на протяжении нескольких часов.

– По данным следствия и суда, в начале апреля 2021 года в городе Барнауле 20-летняя осужденная из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Недовольная сутенерша арендовала квартиру, куда пригласила двух своих знакомых мужчин, одному из которых 37 лет, а другому 26. Потерпевшую она заманила в гости под предлогом серьезного разговора. Когда девушка пришла по адресу, ее начали избивать и насиловать. Издевательства продолжались почти сутки.

В какой-то момент насильники выдохлись и уснули. Жертва вылезла через окно на карниз и начала звать на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймали сотрудники транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия осужденные своей вины не признали. Они утверждали, что все происходило по обоюдному согласию. В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными в совершении преступлений по статьям за групповое изнасилование по сговору, иные действия сексуального характера и незаконное лишение человека свободы.

Суд назначил наказание каждому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также преступники должны выплатить штраф в пользу потерпевшей в размере 500 тыс. рублей.

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