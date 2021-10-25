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Звезды25 октября 2021 13:00

Магия портрета: у картины алтайского художника женщины загадывают желание стать мамой

Экспозиция художника Скурихина вызывает бурный интерес зрителей
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
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Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ближний круг» - так называется персональная выставка Евгения Скурихина, которая недавно открылась в Художественном музее.

- Интерес к ней особенный, - рассказали сотрудники музея, люди приходят и спрашивают: «А где здесь картины Скурихина?». Специально на него идут.

- Казалось бы, обыкновенные портреты, - рассказал один из посетителей, но когда в них всматриваешься, они как будто оживают, и ты чувствуешь душу этого человека.

«Здесь огромная палитра чувств, настроений, раздумий, надежд», - пишут горожане в книге отзывов.

Один из самых интересных в экспозиции - портрет матери художника, Анастасии Афанасьевны. Подходишь к нему в каких-то внутренних тревогах, и вдруг тебя будто окутывает нежностью, гладят по голове, как маленького ребенка, успокаивая: «Все наладится».

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мама одна воспитала пятерых сыновей, без отца. Для нее целью жизни было всех нас поставить на ноги, чтобы не попали в тюрьму, отучились в институтах, и так все и вышло, как она задумала, - рассказывает Евгений. – Рисовать ее я начал за два года до смерти, когда учился в художественном училище, она прилежно позировала, не заботясь о том, что выглядит постаревшей от своей непростой жизни. Когда мама ушла, ей было всего 58…

Другой магнетически портрет на этой выставке - «Еще одна роль». На картине женщина в чепчике, в руке - растение с шестью цветками.

- Это портрет моей подруги, - рассказала корреспонденту «КП» одна из посетительниц музея. – Шесть цветков - это Юлины детки (у подруги шесть детей!), а на голове - найденный Юлей чепчик ее бабушки.

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Возле этой картины также каким-то волшебным магическим образом охватывает чувство важности твоего рода. Говорят даже, что женщины уже приходят к даме в чепчике загадать заветное желание о материнстве.

В экспозиции представлены и другие интересные работы, выполненные в разных техниках — карандаш, пастель, гуашь, акварель, тушь, гелевая ручка.

- Евгений Евгеньевич может показать человека через глаза, предмет — шарф, очки, и вы безошибочно узнаете героя, — рассказала куратор выставки Оксана Сидорова.

Любопытно, что тема рода на выставке Скурихина закольцовывается душевным письмом десятилетнего внука в книге отзывов.

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я горжусь тобой, дедушка. Я рад за тебя и мне хочется, чтобы у тебя было очень много таких же успехов. Мне кажется, что у меня в душе есть маленький осколок твоей души и страсти творить. Я очень тебя люблю внук.

P.S. У меня есть идеи для сценариев мультфильмов».

Выставку «Ближний круг» Евгения Скурихина можно увидеть до 1 ноября по адресу: Максима Горького, 16.

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Персональная выставка Евгения Скурихина «Ближний круг»

Фото: Олег УКЛАДОВ

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