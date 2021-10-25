Депутат Госдумы Мария Прусакова: «Хотите быть в отличной форме – влюбитесь!»

Мария Прусакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Депутат Госдумы и глава алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова вошла в топ самых красивых женщин нового депутатского созыва (рейтинг составил Telegram-канал «Предвыборные хроники»). В интервью «Комсомолке» Мария рассказала о том, что помогает ей быть в отличной форме, какие мужчины ее восхищают и т.д.

«С годами все лучше и лучше»

- Мария, вас с детства называли красивой?

- Нет, есть красавицы ранние, а есть те, что с годами все лучше и лучше. Юность сама по себе прекрасна, а женщина в возрасте за 35 имеет шарм и обаяние, что более интересно, на мой взгляд. Женская красота более глубока, чем девичья.

- Какая из кинозвезд вас восхищает внешним видом?

- Наверно, Моника Беллуччи – как раз пример того, что женщина в любом возрасте может достойно выглядеть.

- Ваша мама тоже была красивая?

- Очень. Внешне я на маму похожа и на бабушку по папиной линии. Формами - в бабушку.

- Кстати о формах, говорят, вы постройнели за последнее время, сбросив несколько кило.

- Я просто вернулась в свой привычный вес.

- Каким образом?

- Работа, плюс - умеренность в пище.

- У вас есть своя система питания?

- Пару лет назад я открыла интервальное голодание. 16 часов не ешь, 8-кушаешь. Я завтракаю, обедаю, предпочитаю от ужина отказываться. Одна врач мне сказала: «Будете кушать два раза в день, заметите, как начнете молодеть». К сладкому я равнодушна, в детстве была аллергик.

Мария Прусакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Спорт присутствует в вашей жизни?

- Ой, нет, это не моя история. Прогулки, правда, есть, на горных лыжах катаюсь иногда, танцевать люблю.

- В прорубь на крещение не ныряли с товарищами по партии?

- Пару раз ныряла, очень понравилось, но я не отношусь к тем, кто делает это постоянно.

- Есть мнение, что сибирские женщины самые красивые.

- Согласна, у нас климат резко-континентальный и красота не мумифицированная.

«Горжусь, что у меня все натуральное»

- Коко Шанель говорила: «Каждая женщина должна иметь маленькое черное платье», у вас есть такое. Как вообще выбираете одежду?

- Да есть, конечно, такое платье, одежду выбираю по принципу - что хорошо сидит. Мне кажется, я достаточно скромно одеваюсь, но бывают моменты, когда хочется быть яркой.

- Украшения любите?

- Абсолютно равнодушна - от слова совсем, не отношусь к той категории женщин, которые считают, что лучшие друзья - это бриллианты. Ни колечки, ни серьги не люблю. Хотя ношу, но достаточно редко.

- А как вы относитесь к накачанным губам, наращённым ресницам? Насколько часто посещаете косметолога?

- Я горжусь тем, что у меня все натуральное, считаю, что сегодня это уже становится большой редкостью. К косметологу хожу, делаю процедуры по уходу за лицом.

- Решились бы когда-нибудь на пластику?

- На мой взгляд (это конечно, личное дело каждого) природа более гармонична и я, слава богу, довольна тем, как выгляжу.

- А массаж делаете?

- Да, это хорошая вещь. Я кинестетик и люблю такие процедуры.

- У вас красивые волосы, никогда не хотели подстричься, или, к примеру, перекраситься?

- Я все- таки считаю, что женщину украшают длинные натуральные волосы. В юности были эксперименты, но они еще раз доказали, что мне от природы суждено быть брюнеткой.

Мария Прусакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Говорят, человека старит стресс, как вы его снимаете?

- Иногда надо поплакать, поделиться с подружками. У женщин такой психотип – необходимо говорить о своих переживаниях с близкими. У меня подруг немного, но они играют большую роль в моей жизни. Ну и, конечно, я считаю, что главное для женщины - полноценный сон, это очень важно, особенно тогда, когда становишься мамой. У меня две дочери, и я это хорошо прочувствовала.

«Дочки превзойдут маму»

- Дочери на вас похожи?

- Мне кажется, они превзойдут маму, замечательные получились.

- Что девочки любят из ваших блюд?

- Есть у меня фирменные тирамиссу и чизкейки. Все говорят, что лучше не пробовали.

- А если ваши дочки захотят сделать тату, как отнесетесь?

- Мне не нравится эта мода на татуировки. Никогда не было желание ее сделать. Настроения, предпочтения меняются, а тут ставишь на себе клеймо. Для дочерей я авторитет, мое мнение для них важно.

«Самый приятный комплимент был от Зюганова»»

- Видите ли вы в своей внешности какие-то минусы?

- Я думаю, не плюсы, не минусы, это - особенности. Талант женщины - свои минусы превращать в плюсы.

- Вам часто признавались в любви?

- Да, бывало.

- Как относитесь к фразе: «Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу».

-Абсолютно согласна. Меня восхищают женщины, которых от природы красавицами не назовешь, а имеют свои изюминки и притягивают взоры. В женщине впечатляет обаяние. Один из самых приятных комплиментов мне сказал Зюганов Геннадий Андреевич: «Маша, знаешь, что отличает тебя от других женщин - наличие души».

- Еще один вопрос из той же серии, многие говорят: «У женщин главное - глаза»…

- Безусловно, глаза, особенно, если в них отражается есть интеллект.

- Ну и все таки, на ваш взгляд, мужчин цепляет красота или ум?

- Подождите, сейчас тут поздороваюсь, Владимирович, вас что цепляет в женщинах больше красота или ум?

Мужской голос: Конечно, ум.

- Кого это вы там спросили?

- Товарища по партии, с которым прыгали в прорубь.

- Скажите Мария, приходилось ли вам пользоваться красотой как политику?

- Да. У мужчин, я считаю, есть свои преимущества: острота ума, меньшая эмоциональность и т.д. Поэтому они используют это в политике. У женщин тоже есть преимущества. При этом, если она радует глаз - это как раз преимущество.

- Как вы относитесь к демонстрации декольте?

- Сложный вопрос, все должно быть уместно. Есть определенный дресс-код, но я считаю, женские формы надо использовать, если они есть. Как говорится, если они есть, куда их денешь…

Мария Прусакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Пока личная жизнь - партия»

- От вас идет энергия сильная, волевая, как вы считаете, должна ли быть женщина слабее мужчины?

- Смотря что воспринимать под слабостью. То, что женщина нуждается в заботе, это не слабость. Я не феминистка, мир у нас, я считаю, мужской, общество патриархальное. И я не думаю, что это плохо. Если честно, я не понимаю женщин, которые требуют равноправия в масштабном смысле.

- Вы сегодня включились в работу в Госдуме. Останется лили времени для личного пространства?

- Сейчас все время занимает работа. Немногие моменты с детьми радостные… Пока сердце свободно , поэтому моя личная жизнь - это партия.

«Важно мужчиной восхищаться»

- Есть ли у Марии Прусаковой фирменный рецепт красоты?

- Влюбиться. Самые красивые - влюбленные женщины. Если влюбишься, все будет просто замечательно. Женщина всегда должна быть влюблена.

- При этом вы говорите, что ваше сердце свободно?

- Если я влюблюсь, буду еще прекрасней и, наверное, войду не в десятку, а в тройку красавиц (смеется).

- Опишите, какого бы мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой?

- Для меня важно наличие интеллекта. И еще безумно важно мужчиной восхищаться. Он в чем-то должен быть, если позволите это слово, великим. К сожалению, мужчины сильно комплексуют рядом с успешными женщинами, часто из-за этого не могут гордится. Если человек не реализовался сам, успехи спутницы будут ущемлять… Поэтому он должен быть состоявшимся, реализовавшимся в своем деле. Ну и самое главное, мой спутник должен быть в меня влюблен.

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