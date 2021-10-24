Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 октября 2021: пикеты против QR-кодов и ухудшение эпидобстановки

Растет число заболевших детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с каждым днем число заболевших коронавирусом увеличивается. По последним новостям за сутки выявили больше 400 новых случаев заражения. Каждый день порядка 20 пациентов с ковидом умирают. В большинстве случаев причиной смерти становится именно инфекция.

Также растёт число больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. На сегодняшний день в регионе таких свыше 800 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 300 человек.

Возрастает число заболевших детей. Так,за минувшие сутки выявлено 60 таких случаев заболевания. Детской смертности от ковида пока зафиксировано не было.

На данный момент Алтайский край входит в список неблагополучных регионов по эпидобстановке. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. За прошедшую неделю обстановка ухудшилась.

Ранее в крае анонсировали введение пропусков по QR-кодам. Протестующие против этого жители вышли в выходные на одиночные пикеты. Также пикетирующие выражали недовольство по поводу обязательной вакцинации и перехода на дистанционное образование.

Напомним, систему QR-кодов на Алтае планирую ввести уже с начала ноября. В места с большим скоплением людей будут пускать вакцинированых, переболевших или людей с медотводом от вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для непривитых жителей Алтая старше 65 лет ввели режим самоизоляции

С начала пандемии в регионе выявили более 22,4 тыс. тыс. зараженных ковидом (подробнее)