«Нужно иметь чувство вкуса и стиля»: как барнаулец в 14 лет сделал бизнес на тортиках и эклерах

В десерты от Булата влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тортики любят все, особенно такие,чтобы крема побольше, а сверху ещё и вишенка. Но когда я увидела страницу одного из барнаульских кондитеров - впала в шок: «Как это есть? Это же произведения искусства». Больший шок я испытала, когда узнала, что автором этих глазированных красавцев является 14-летний мальчик. «Комсомолка» пообщалась с юным кондитером и узнала, как он решил построить бизнес на сладостях.

В десерты от Булата влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я раньше всегда готовил, но начинал с несладкой выпечки - пицца, булочки и прочее. А год назад я сделал свой первый торт на день рождения мамы. Хоть он и получился неказистым, это дало первый толчок к тому, что я начал этим заниматься. Стал пробовать новые рецепты, и когда понял, что стало получаться, задумался о продаже, - рассказывает Булат.

В десерты от Булата влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сначала подросток готовил один торт в месяц, потом в неделю, а потом и чуть ли не каждый день стоял у духовки. Как это обычно бывает, первыми заказчиками были родственники и знакомые. Имя Булата стало на слуху, и у него появилась даже своя страничка в социальной сети, где он скромно рассказал о себе: «Привет, я Булат, мне 14 лет и я готовлю торты». Среди фотографий можно найти изделие на свой вкус, в которое влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать - это и торты, и тарталетки, и эклеры, и домашние конфеты. Начинки тоже весьма разнообразные и, кстати, их кондитер придумывает сам.

В десерты от Булата влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Нужно иметь чувство вкуса и стиля в этом деле. Иногда вдохновение приходит сразу, а иногда приходится вымучивать рецепт по неделе, - делится Булат.

Кстати, тортики - дело очень затратное. С закупом инвентаря и ингредиентов мальчику помогают родители. Сам он, конечно, вкладывает в дело деньги с продаж, но пока их не так много.

Что касается обычной детской жизни, то она идёт у Булата своим чередом. Учеба бизнесу абсолютно не мешает, так как сейчас ребёнок находится на домашнем обучении, и , по его словам, его это абсолютно устраивает.

В десерты от Булата влюбишься с первого раза и точно захочешь попробовать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мне так удобнее, и времени свободного больше. Также я увлекаюсь биологией в кванториуме. Друзья у меня есть, и они хорошо относятся к моему делу, иногда даже готовим с ними вместе что-нибудь, - поделился несовершеннолетний.

В будущем юноша планирует продолжить кондитерское дело и даже получить высшее образование по этому профилю. По его словам, в вузах уже есть соответствующие направления.

Готовим с «Комсомолкой»

Специально для читателей «КП» Булат делится лайфхаками, которые помогут любой десерт довести до идеала:

- Яйца при приготовлении теста на бисквиты необходимо очень хорошо взбить для будущей пышности коржей;

- Любому торту лучше всегда дать охладиться в холодильнике от 5 до 8 часов для стабилизации и хорошей пропитки;

- Никогда нельзя заменять желатин на пектин или агар и наоборот. Это абсолютно разные загустители!

- Ну, и немного крутых вкусовых сочетаний! Всё карамельное идеально сочетается с шоколадом и орехами, а кокос отлично дополнят ваниль, миндаль и белый шоколад!

Также юноша поделился с нами рецептом начинки, ингредиенты для которой будут в холодильнике у каждого. Солёную карамель можно использовать при приготовлении тортов, тарталеток, да и просто уплетать ложкой!

Ингредиенты:

- Сахар - 250г

- Вода - 50г

- Лимонная кислота - щепотка

- Сливочное масло - 50г

- Сливки 33% - 200г

- Соль - 1 ч. л.

- Ваниль по желанию

Приготовление:

1) Сливки с ванилью довести до кипения и отставить;

2) Нагреть воду с сахаром и лимонной кислотой до янтарного цвета (нужно следить, чтобы не подгорело и помешивать!);

3) Ввести в сахарный сироп масло и горячие сливки, помешивая (карамель будет сильно кипеть и бурлить, это нормально);

4) Варить карамель ещё одну минуту и процедить в удобную ёмкость;

5) Остывшую карамель хранить в холодильнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-торт: как жительница Барнаула превратила свое сладкое хобби в бизнес

Чтобы стать предпринимателем, Наталье Полянских пришлось обучиться на бизнес-курсах (подробнее)