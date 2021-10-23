Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 октября 2021: число заболевших превысило 85 тысяч

Число выздоровевших от ковида превысило 61 тыс Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае все еще ставит новые рекорды, число заболевших продолжает расти с каждым днем. По последним данным, общее количество зараженных COVID-19 уже превысило 85 тысяч человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3 тыс. человек. Кроме того, свыше 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – почти 300 человек.

– Из общего числа заболевших 913 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 53683 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 85054 заболевших: 18362 – у больных внебольничной пневмонией, 57696 – у заболевших ОРВИ, в 8996 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 23 октября.

При этом число выздоровевших от ковида превысило 61 тыс, а умерших с COVID-19 – более 6 тыс. человек.

В Алтайском крае продолжается вакцинация протви коронавируса. Сейчас прививаются более 745 тыс. человек. В регион поступило более 1 млн комплектов вакцины. Напомним, в Барнауле работают три пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от гриппа или ковида без записи.

По предварительной записи можно привиться в любой поликлинике края, независимо от места прикрепления. Записаться можно через портал Госуслуг и через колл-центры поликлиник.