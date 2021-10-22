Жителей Алтайского края ждут прохладные и дождливые выходные

Температура воздуха на выходных снизится из-за холодного фронта Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 23 и 24 октября, в Алтайском крае будет прохладно. Днем воздух прогреется лишь до +13 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, какой именно она будет в ближайшие дни, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал Эдуард Болгов, ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра.

– На этих выходных в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с осадками. Прогнозируем умеренный ветер, временами сильный и порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +5 градусов. Днем же ожидается от +6 до +13 градусов, – отметил Эдуард Болгов.

Температура воздуха на выходных снизится из-за холодного фронта, под влиянием которого сейчас находится Алтайский край. Ожидается, что уже с понедельника в регионе станет теплее

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на ближайшие дни

Суббота, 23 октября

Ночью в регионе ожидается -3...+2 градуса. В отдельных районах небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +6...+11 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

Воскресенье, 24 октября

Ночью в регионе ожидается 0...+5 градусов. В отдельных районах небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется +8...+13 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понедельник 25 октября

Ночью в регионе ожидается +2...+7 градусов, при прояснении до -3 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.