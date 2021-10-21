Алтайские врачи рассказали, чем опасен остеопороз и как сохранить прочность костей

Одна из эффективных мер профилактики остеопороза - проверка плотности костной ткани Фото: Минздрав Алтайского края

20 октября отмечают Всемирный день профилактики остеопороза. По статистике, диагноз есть у 10% россиян. Алтайские врачи рассказали об особенностях этого опасного заболевания и объяснили, как можно сохранить здоровье.

В чем особенности остеопороза

При остеопорозе у человека снижается минеральная плотность костной ткани, в результате чего меняется ее структура, кость становится более хрупкой, поэтому возрастает риск переломов и других травм. Только по официальной статистике в Алтайском крае от остеопороза страдают более 3 тыс. пациентов.

– Нужно понимать, что эта цифра далека от истины, потому что как правило мы сталкиваемся со вторичным остеопорозом. Прием пациента шифруется основным диагнозом и в статистику он идет под своим основным заболеванием, – отметила ревматолог Оксана Цюпа.

Остеопороз - одно из самых распространенных заболеваний, его называют безмолвной эпидемией XXI века. Когда остеопороз впервые выявляют у пациента, то его сразу же направляют к эндокринологу для исключения эндокринной патологии. В целом этой проблемой занимаются различные врачи, среди которых ревматологи, травматологи и гинекологи.

Кто в зоне риска

Этому заболеванию чаще всего подвержены женщины среднего и старшего возраста. Женский организм теряет кальций из-за беременностей, недостатка витамина D, стрессов, неправильного питания, менопаузы.

У мужчин же остеопороз считается возрастным заболеванием, его в большинстве случаев начинают регистрировать в возрасте 60 лет, отметили в минздраве края. Основные факторы риска у мужчин: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, нарушения выработки тестостерона.

Как защитить себя

Одна из эффективных мер профилактики остеопороза - проверка плотности костной ткани, ее проводят в краевом центре общественного здоровья по полису ОМС.

Проверку рекомендуют начинать проходить после 30 лет, а 50 годам этому нужно уделять еще более пристальное внимание. С возрастом костная ткань теряет кальций и коллаген, и если пренебрегать профилактикой, хрупкость костей может привести к переломам и долгому восстановлению.

Благодаря использованию ультразвукового денситометра проверка плотности костной ткани занимает несколько минут. Это абсолютно безопасная процедура, потому что нет лучевой нагрузки.

Краевой центр медицинской профилактики находится в Барнауле на улице Ползунова, 23. Там ждут всех желающих пройти обследование. При себе пациентам нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Посетители также должны взять маску, перчатки, не иметь признаков ОРВИ. Вопросы можно задать, позвонив по телефону 8 (3852) 63-18-43.

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