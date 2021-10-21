Северные олени, медведь, росомаха и волк «попались» в фотоловушки на Алтае

Олени обитают в труднодоступных урочищах. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Сотрудники Алтайского биосферника заповедника вернулись из экспедиции по мониторингу северных оленей. Они проехали на конях и прошли пешком больше 300 км , чтобы собрать снимки с установленных фотоловушек. В итоге «улов» был богат: в фотоловушки попало 19 разных особей северного оленя, а также на фотокарточках отметились медведь, росомаха и волк.

Любители фотосессий

Судя по всему, северные олени - любители засветиться на фото. За период работы ловушек они отмечались у камер 30 раз, было получено целых 252 фотографии. Всего исследователи заповедника зарегистрировали 19 разных особей северного оленя: 14 взрослых и полувзрослых, три годовалых и два теленка сеголетка. Но не все камеры удалось проверить. Некоторые завалило снегом.

Фото: Алтайский биосферный заповедник

- Сложные погодные условия - постоянный снегопад с ветром, низкая видимость не способствовали проведению нормальных наблюдений в местах обитания северного оленя, - отмечает Юрий Калинкин, руководитель экспедиции.

Вообще встретить северных оленей на Алтае можно крайне редко, так как места их обитания труднодоступны. Поэтому единственный способ отследить их численность – это фотоловушки.

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Почему оленей становится меньше

Как рассказывают в Алтайском биосферном заповеднике, в 19 веке северный олень населял почти третью часть современной Республики Алтай. На сегодняшний день площадь его мест обитания значительно сократилась и представляет собой участки по нескольку десятков тысяч гектар в труднодоступных урочищах. Численность вида также стала меньше.

– Северные олени очень доверчивы, подойти к ним близко не составляет особого труда. Именно поэтому данный вид копытных в первую очередь страдает от браконьеров. Но есть и причины глобального характера, связанные с изменением климата, их механизм еще не до конца выяснен, – рассказывают специалисты заповедника.

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Напомним, ранее Алтайский биосферный заповедник опубликовал снимки пролета лебедя-кликуна. Эта птица внесена в Красную книгу Республики Алтай. Над Телецким озером проходит миграционный путь лебедей, однако заметить стаи вблизи удается редко и это всегда большая удача. Но на этот раз повезло – из-за непогоды птицы остановились отдохнуть в одном из заливов.

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Фото: Алтайский биосферный заповедник

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