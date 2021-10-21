Барнаульца будут судить за смерть гостя на вечеринке у бассейна

Уголовное дело передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить 20-летнего парня, который организовал вечеринку у бассейна. Молодого человека обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

Обвиняемый юноша организовал танцевальную вечеринку на одной из развлекательных площадок города. На территории кафе был открытый бассейн, в котором гости могли искупаться, но организатор тусовки не обеспечил присутствие спасателей и медперсонала на мероприятии.

- Во время проведения развлекательного мероприятия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения один из посетителей вечеринки купаясь в бассейне, захлебнулся и некоторое время находился под водой без сознания. Впоследствии мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько месяцев скончался, не приходя в сознание, - отметили в следкоме.

Обвиняемый так и не признал свою вину. Как добавили в прокуратуре Алтайского края, чтобы узнать обстоятельства трагедии, было опрошено значительное число свидетелей, правоохранители осмотрели предметы и документы, провели ряд судебных экспертиз. Сейчас дело с утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, история произошла еще в 2018 году на пляже элитного спортклуба города «Адриатика». Организатором вечеринки стала известная среди молодежи города организация «Туса». Очевидцы тогда рассказывали, что один из гостей вечеринки перебрал с алкоголем и оказался на дне.

- Он пролежал на дне бассейна несколько минут. Другой парень нырнул и ногами случайно наткнулся на тело, пострадавшего вытащили из бассейна и начали откачивать. Предварительно, произошел несчастный случай, - рассказывали тогда свидетели происшествия в социальных сетях.

Парня буквально вытащили с того света, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. По всей видимости, даже нескольких минут под водой хватило, чтобы нанести невосполнимый урон организму. Когда именно скончался потерпевший – неизвестно.

К слову, многие из других посетителей подчеркнули, что ранее таких инцидентов на вечеринках не происходило. Как бы то ни было – юноше придется отвечать за смерть гостя.

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