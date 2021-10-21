Последние новости Алтая на 21 октября: открытие Старого моста, рассылка фейка и смерть беременных от ковида

В регионе сейчас циркулирует агрессивный штамм Дельта Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 21 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ МОСТА

21 октября в Барнауле открывают Старый мост для проезда общественного транспорта. Днем ранее по нему пустили легковые и грузовые автомобили. Мост был закрыт с января прошлого года на капитальный ремонт. Там заменили железобетонные балки и плиты проезжей части. Подрядчик гарантирует, что отремонтированный объект прослужит не меньше полувека.

ПИСЬМО ОТ ЯКОБЫ МИНЗДРАВА

Предприятия Алтайского края стали получать письма от якобы министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в которых он просит оказать материальную помощь на закупку вакцины от коронавируса. В Минздраве края уже пояснили, что это фейк. Деньги на закупку вакцины от ковида выделяют из федерального бюджета. Последний транш Алтайский край получил в этом месяце.

ТРИ СМЕРТИ БЕРЕМЕННЫХ ЗА МЕСЯЦ

СМИ стало известно о трех летальных исходах среди беременных женщин, у которых был ковид. Они скончались в этом месяце. Специалисты связывают рост заболеваемости и участившееся число смертельных исходов с тем, что в регионе сейчас циркулирует агрессивный штамм Дельта. Он более заразный и чаще приводит к смерти пациентов.