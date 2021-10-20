На Алтае будущих анестезиологов будут обучать в виртуальной операционной

Первое практическое занятие в новом центре посвятили международному дню анестезиолога. ФОТО: АГМУ

В Алтайском медицинском университете появилась виртуальная операционная, оснащенная симуляторами, создающими ситуации, максимально приближенные к тем, что случаются во время реальных операций. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. На днях в ней прошли первые занятия.

Виртуальная операционная предназначена для проведения занятий по анестезиологии. Здесь будут тренироваться и будущие хирурги. Благодаря современному оборудованию в операционной есть возможность смоделировать разные варианты анестезии при различных операциях, в том числе с применением лапароскопических (когда вмешательство происходит через небольшие проколы) технологий.

Первое практическое занятие в новом центре посвятили международному дню анестезиолога, который отмечают 16 октября. Новые симуляторы опробовали клинические ординаторы первого курса. Студенты отрабатывали навыки по проведению разных видов анестезии в условиях, максимально приближенных к реальной клинической ситуации. Начинающие врачи после вводной анестезии осуществляли интубацию трахеи (введение трубки для свободного входа воздух). А потом, в зависимости от планируемой операции, проводили различные варианты современной общей анестезии.

- Благодарим кафедры и сотрудников университета, принимавших участие в создании в нашем центре виртуальной операционной. У нас получился новый достойный и очень нужный для вуза образовательный инструмент, - отмечает Ирина Чечина, директор симуляционного центра Алтайского государственного медицинского университета.

Кстати, планируется, что виртуальную операционную также будут использовать для различных тренингов и повышения квалификации опытных врачей, так как это отличное место для отработки командной работы хирургов, анестезиологов и операционных медсестер.

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