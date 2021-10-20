Будьте бдительны! Как не стать жертвой мошенника во время переписи населения

Переписчик обязательно должен быть в жилетке и шарфе с символикой (Фото: Алтайкрайстат)

С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. В Главном управлении МВД России Алтайского края разработали памятку как в этот период не стать жертвой мошенников.

Это уже третья перепись населения в современной России. Ее главное отличие - использование цифровых технологий. Если раньше переписчик ходил по домам и опрашивал людей, записывая данные на бумажные носители, то теперь можно самому предоставить информацию в компетентные органы, причем без личного контакта с посторонними.

Вместе с тем, в правоохранительных органах не исключают вероятность, что такая система может спровоцировать мошеннические схемы. Чтобы исключить вероятность, следует запомнить простые правила.

Как узнать переписчика?

Узнать в человеке переписчика чисто визуально очень просто: он ни в коем случае не может быть одет в «гражданку». Это специально обученный сотрудник, которому на время работы выдали специальные жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед тем, как начать предметный разговор, он должен представиться и представить свои документы: удостоверение (без паспорта оно не действительно). Далее сотрудник должен проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ.

Если переписчик приходил к вам домой, но не застал, он может оставить в почтовом ящике листовку, в которой содержится информация об адресах ближайших стационарных участках, а также о возможности заполнить анкету на сайте «Госуслуги».

Так не должно быть!

- Перепись не может проводиться на улице или дворовой территории.

- Переписчик не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища. Такие данные в опросные листы не вносятся.

- Переписчики не может требовать с гражданина деньги за сбор данных!

- Переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

- При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону следует прекратить разговор. Такую форму опроса не используют.

- В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции, - добавляют в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Запишите телефон

В Алтайском крае работает региональная «горячая» линия Всероссийской переписи. Все дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8(3852) 201-401 с 8 до 18 часов.

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