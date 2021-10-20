«Дайте денег на вакцину!»: На Алтае предприятиям рассылают письма от имени минздрава

Подобные письма назвали фальшивками Фото: Минздрав Алтайского края

Руководители предприятий Алтайского края стали массово жаловаться на почтовую рассылку писем от имени министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в котором он просит оказать материальную помощь.

Информация об этом появилась на днях. В письме, оформленном по всем правилам, министр Попов просит оказать посильную материальную помощь для закупки вакцины против новой коронавирусной инфекции:

«На текущий момент наша страна преодолела большое количество сложностей, а система здравоохранения показала, что готова справляться с любыми вызовами в это непростое время. На сегодняшний день перед нами стоит новая задача по комплексному и окончательному возвращению к прежней деятельности во всех сферах жизни.

Учитывая колоссальную нагрузку на наш бюджет, которая возникла в связи с вакцинацией населения, решать данную задачу комплексно на текущий момент не представляется возможным. Несмотря на это, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 №1207н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №125н» должен быть реализован в полном мере!

Поставщиком необходимого количества вакцин «СПУТНИК-V» занимается ООО «СТИМУЛ», вся бухгалтерская отчетность и работа предприятия ведется строго под контролем Министерства здравоохранения, а также Правительства Алтайского края.

Ввиду этого, уважаемый <…>, Правительство Алтайского края обращается в Вам с просьбой оказать финансовую поддержку наших инициатив на сумму 679 700,00 рублей, от 18.10.2021».

В частности, письмо с таким содержанием получил генеральный директор завода РТИ. Примечательно, что регион получает вакцину от коронавируса бесплатно. Ее распределяет федеральный минздрав. Для населения препараты также бесплатны. Так что, о каких деньгах идет речь – не понятно. В региональном ведомстве уже дали понять, что никакого отношения к этим письмам не имеют:

- Сообщаем, что рассылаемые сообщения – фейк. Информация передана в правоохранительные органы, - говорят в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Это уже не первая ложная информация, связанная с коронавирусом. Год назад сразу в нескольких регионах и в том числе в нашем, через социальные сети и мессенджеры распространялось сообщение, что по квартирам ходят ряженые волонтеры и раздают маски, которые пропитаны наркотическим веществом. Если человек вдыхает его, то на некоторое время теряет сознание, а пока он в отключке, его грабят. Полиция провела проверку и подтвердила, что информация недостоверная и направлена на сеяние паники среди населения.

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