Как и чем вдохновиться, чтобы остаться жить на Алтае

В 2020 году «Родился пригодился» стал «Лучшим молодёжным проектом в России». Скриншот выпуска «Родился пригодился» на YouTube

Наверняка вы тоже когда-нибудь задумывались о том, чтобы уехать из Алтайского края в мегаполис. Создатели проекта «Родился пригодился» уверены, что найти себя и реализоваться можно даже в провинциальном Барнауле. Чтобы вдохновить на это и других, ребята проводят интервью с известными бизнесменами, предпринимателями, выдающимися людьми, которые делятся историями своего успеха. Их пример - подтверждение того, что жизнь на Алтае кипит и у нас тоже можно зарабатывать и развиваться.

О проекте

Идея создать проект «Родился пригодился» появилась у барнаульца Никиты Тушева. Его затею поддержал Дмитрий Егоров. С поиском героев у ребят никогда не было проблем. У Никиты уже были хорошие связи, благодаря работе арт-директором в ночном клубе и ведущим на радио. Через социальные сети нашли первых операторов.

- Сам проект не приносит прибыли. Нам просто нравится создавать что-то важное и интересное для края, - говорит Никита.

В 2020 году «Родился пригодился» стал «Лучшим молодёжным проектом в России» .

- Круто, что мы реализовали этот проект первыми, иначе бы кусали локти. Сразу после первого выпуска нам написали восемь человек, что у них были похожие идеи, - отмечает создатель проекта.

Истории успеха

Героем первого выпуска «Родился пригодился» стал Дмитрий Иванов, создатель сети «Грильница». В свое время он вместе с братом открыл свое первое ИП и занимались колбасной продукцией. Свой путь в бизнесе они начали с нуля, заняв 30 тысяч рублей у тети, а сейчас владеют самой узнаваемой сетью ресторанов быстрого питания. Создатель проекта отмечает, что делает акцент на ценности, которые транслируют их герои. Так, например, тот же Дмитрий Иванов делится главным секретом успеха: «не нужно ждать, нужно просто брать и делать».

Еще один выпуск проекта был посвящен известному спортсмену, сильнейшему легкоатлета современности Сергею Шубенкову. Несмотря на блестящую карьеру, он остался жить и тренироваться в Алтайском крае, где и начался его путь.

Показательная история у предпринимателя Юрия Матвейко, который после университета начинал механиком на заводе в Алейске, а сейчас занимает должность вице-президент Российского Топливного Союза.

Впрочем, в Алтайском крае есть немало и совсем молодых выдающихся талантов. Так, например, Алина Николаева рисует стикеры для социальных сетей и получает за это хорошие деньги. Благодаря работе она может похвастаться личным знакомством с создателем социальной сети Вконтакте. Или еще пример - музыкант Евгений Трофимов, финалист проекта «Фабрики звезд», автор слов и музыки, которую сейчас уже исполняют артисты современной эстрады. Или Владислав Быков, который в 19 лет открыл без чьей-либо помощи кофейню, превратившуюся в крупную сеть. Часть денег парень в свое время взял взаймы, а часть заработал на заводе летом во время каникул (Влад в это время учился в университете).

- С молодыми ребята общаться круче и комфортнее, чем с более зрелыми героями, потому что они более зажатые, боятся сказать что-то лишнее, поэтому постоянно пытаются подбирать слова, складывается официоз в общении, мне, наоборот, хочется уйти от этих стандартов и серости, - рассказывает Никита.

Отметим, что последние выпуски немного отличаются от первых. Если изначально героями были, как правило, бизнесмены и предприниматели, то сейчас все чаще на интервью приглашают тех, кто пропагандирует социально значимые темы, ценности и идеалы. Так, одним из героев стал создатель волонтерского проекта - Михутка, под защитой которого находятся особенные дети. Это обычный человек, который работает на заводе, получает среднестатистическую зарплату города, но это не мешает ему творить добрые дела, при этом оставаясь «инкогнито». Или, например, последний выпуск проекта под названием «7 чудес Барнаула», в котором известный историк Данил Дегтярёв рассказывает об уникальных объектах города. Посмотрев этот выпуск, многие точно узнают что-то новое о Барнауле. Кстати, вот вы, например, знали, что на самом деле день рождения краевой столицы в октября, а не в сентябре, как отмечают его сейчас? Или, что памятник, названный в народе «Ленин – тореадор», находящийся рядом с гостиницей «Алтай», был очень известен у иностранцев? В 20 веке побывать в Барнауле было престижно, по мнению историка.

Что будет дальше?

Команда «Родился пригодился» планирует расширять горизонты и искать таких героев, которые были бы интересными не только для Алтайского края, но и для Москвы.

Но уже сейчас, посмотрев несколько выпусков «Родился пригодился», на вопрос о том, а не уехать ли в большой город в поисках лучшей жизни, хочется однозначно ответить – нет! Даже народная мудрость говорит: от себя не убежишь. Большой город, где якобы больше возможностей, не гарантирует успех. Он зависит только от самого человека и его желания работать над собой.

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