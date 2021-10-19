Самые надежные автомобили из Китая можно купить в Барнауле

Модель UNI-K Фото: из архива компании

Автомобильный мир стремительно меняется! Автопроизводители один за другим отчитываются о появлении в модельных рядах электромобилей и гибридов, аналоговые приборы массово заменяются на мониторы, а на российском рынке буквально происходит экспансия китайских брендов. И если еще пару лет назад можно было говорить о “ненадлежащем” качестве “китайцев” в сравнении более именитыми коллегами, то и эта ситуация кардинально изменилась.

Судите сами - рейтинговое агентство мирового уровня J.D. Power, которое очевидно дорожит своей репутацией, в рейтинге надежности 2021 года поставило на первое место на Китайском рынке не Toyota или Mercedes, а кроссоверы китайского производителя Changan!

Этот рейтинг формируется с помощью опросов огромного количества водителей. На их основе выявляются проблемы возникшие с автомобилями в течении трех лет эксплуатации. В результате самыми беспроблемным автомобилями были названы именно модели Changan. Причем лидирующие строчки рейтинга заняли сразу несколько моделей бренда.

Кроссоверы Changan с недавнего времени продаются и на российском рынке. В Алтайском крае весь модельный ряд бренда представлен у официального дилера Чанган в Автоцентре ТИСС АВТО. В наличии в дилерском центре есть все модели, официально продающиеся в России и каждая модель также есть в тесте. Это кроссоверы CS35Plus, CS55, и CS75FL. Так что вы можете в удобное для вас время пройти ходовой тест-драйв любого кроссовера Changan! Кстати, еще одно подтверждение надежности Changan - гарантия на все модели 5 лет или 150 000 км. пробега

Кроме того, в ближайшее время в автоцентре ТИСС АВТО будет представлена совершенно новая модель - инновационный, как по дизайну, так и по технологиям кроссовер UNI-K, продажи которого бьют рекорды на родном китайском рынке. Впрочем, и уже продающиеся кроссоверы в плане технологий, комплектаций и систем безопасности не только не уступают, но часто и превосходят своих японских, корейских и европейских конкурентов. При этом цены на модели Чанган при прямом сравнении с вышеупомянутыми конкурентами оказываются ниже.

Согласитесь, в наши непростые времена сэкономить на покупке автомобиля несколько сотен рублей и при этом получить пятилетнюю гарантию и не сомневаться в его надежности, очень приятный бонус!

В рейтинге надежности 2021 года на первое место на Китайском рынке поставили кроссоверы Changan Фото: из архива компании

Ссылка на источник: www.daily-motor.ru/autonews/94345

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