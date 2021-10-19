Последние новости Алтая на 19 октября: ужесточение обязательной вакцинации, новый представитель губернатора в АКЗС, дети пострадали при пожаре

Привиты должны быть не менее 80% сотрудников в организациях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 19 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПРИВИВКИ БУДУТ СТАВИТЬ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

В Алтайском крае ужесточили постановление об обязательной вакцинации. Теперь прививки должны ставить люди старше 60 лет, волонтеры и те, у кого есть хронические заболевания. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников в организациях. Первую прививку работники должны поставить до 22 ноября, а вторую - до 22 декабря. В число тех, кто должен привиться входят сотрудники сфер торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и другие. Роспотребнадзор проводит проверки в компаниях и контролирует соблюдение постановления.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА В АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил своего представителя в АКЗС. Им стала Наталья Кувшинова. Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей. Ранее эту должность занимала Стелла Штань, которая получила условный срок в три года за мошенничество в особо крупном размере. Женщина по версии следствия вместе с директором частного детского сада Happy Baby завладела14-ю млн рублей, которые выделили из бюджета на аренду помещения.

ДЕТИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ОГНЯ

В селе Залесово загорелся частный дом. От огня пострадали шесть человек, четверо из них – дети. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. Установили, что возможной причиной пожара могло быть замыкание электропроводки. Прокуратура проведет проверку, после которой установят какими были условия проживания детей, также дадут оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.