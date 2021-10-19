«Если нет денег на упаковку, то идти умирать?»: жители Алтайского края не могут купить лекарства поштучно

Людям предлагают купить упаковку целиком Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно о проблеме с отпуском лекарств в аптеках Рубцовска. Как рассказали горожане местному порталу «вРубцовске.ру», фармацевты стали отказывать в продаже препаратов поштучно, ссылаясь на новые правила. При этом после огласки данные аптеки закрылись.

Не по карману

Как ранее сообщалось, одна из местных жительниц рассказала, что пыталась купить в аптеке несколько пакетиков известного препарата для снятия симптомов ОРВИ, однако пенсионерке отказали и предложили купить упаковку целиком.

- Теперь получается, если нет денег на упаковку, то идти умирать? Это что же за такие новые правила, хотелось бы знать? Всегда покупала поштучно лекарства, а теперь не знаю, как буду справляться с болезнями. Я не имею возможности покупать их упаковками, - отметила рубцовчанка.

Еще один горожанин пытался купить обезболивающее лекарство, которое отпускается в ампулах. Он попросил у фармацевта всего две ампулы, однако та сказала, что теперь препараты продают лишь упаковками.

Ситуация наблюдается не только в Рубцовске, но и в Барнауле.

- Я пришла в аптеку за парой пакетиков обезбола, но мне не продали. А упаковка, в которой 10 штук, мне не нужна. Работающие люди, конечно, смогут позволить себе покупать препараты пачками, а как быть пожилым людям с их маленькими пенсиями? – пишет «Комсомолке» жительница краевой столицы Анна.

После того, как о ситуации написали СМИ, рубцовские аптеки закрылись. На дверях журналисты увидели объявление, в котором говорилось, что приостановка работы связана с переоформлением лицензии.

Новые правила

С 1 сентября этого года в России, действительно, начали действовать новые правила отпуска лекарственных препаратов. Как и в старой версии закона, вскрытие вторичной упаковки допускается (первичная упаковка – это сам блистер с таблетками, либо пакетик, либо ампула, а вторичная – коробка, в которой они находятся, прим. ред.), но обязательным условием является наличие инструкции или её копии, которая вручается покупателю.

- Нарушение вторичной упаковки лекарственного препарата и отпуск лекарственного препарата в первичной упаковке допускается в случае, если количество лекарственного препарата, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему лекарственный препарат (при безрецептурном отпуске), меньше количества лекарственного препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. В таком случае при отпуске лекарственного препарата лицу, приобретающему лекарственный препарат, предоставляется инструкция (копия инструкции) по применению отпускаемого лекарственного препарата, - говорится в приказе Минздрава РФ.

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