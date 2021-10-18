Неизвестный мужчина обнимал детей у школы в Барнауле

Полиция проведет проверку. Скриншот видео из паблика Barnaul 22

В родительских чатах обсуждают новый случай приставания незнакомцев к школьникам. В этот раз одна из мам стала свидетельницей, как в субботу, 16 октября неподалеку от барнаульской школы №81 на улице Панфиловцев мужчина разговаривал с детьми, а потом пытался обнять их. Встревоженная женщина обратилась к незнакомцу со словами: «Что вы здесь делаете, зачем обнимаете детей?». В ответ мужчина разразился бранью в ее адрес, с криком, что никого не обнимал. Подробности «Комсомолке» рассказал директор школы №81.

Напомним, что до этого родители рассказывали о мужчине с собакой, который пристает к детям на пересечении Малахова и Павловского тракта, а также о странном незнакомце с бородавками на лице, который предлагает ученикам конфеты, линейки и карандаши. Кроме того, в обсуждениях говорилось и о подозрительном незнакомце у торгового центра «Огни».

- Случай, о котором идет речь, произошел в субботу, - прокомментировал «Комсомолке» Евгений Беседин, директор школы № 81 Барнаула. – Это произошло не на территории школы, но вблизи, со стороны детского сада №165. Мы получили запись в тот же день от одного из родителей. Охранник сразу вышел, проверил, никого на месте уже не было.

По словам директора, он сам еще раз обошел окрестности:

- Это, наверно, не для печати, но скажу: если бы этот нехороший мужчина встретился мне, я, наверно бы, «отдохнул пятнадцать суток» - словами и нравоучениями с такими не обойтись, - заметил учитель. - Вы сами понимаете, почему. Может, он был пьяный, но кто его знает, что у него на уме. Зачем лезть к детям?

По словам Евгения Беседина, в их школе постоянно проводятся беседы по безопасности школьников.

- И классные руководители об этом говорят, и на уроках учителя. Я сам лично веду ОБЖ в седьмых классах, останавливаюсь на этих темах, даже если они не по программе. Тем более, что случаи участились, - рассказал педагог.

По словам директора, администрация учреждения в последнее время обсуждает вопрос об установке ворот на пришкольную территорию.

- Территория проходная, как и во многих школах, - поделился директор. - Много идет людей рядом, сокращая путь, причем, заваливают отходами наш мусорный контейнер, это уже больной темой стало. Но главное здесь, конечно же, – вопросы безопасности.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю «Комсомолке» пояснили, что по видео, снятому у школы №81, которое появилось в сообществе «Барнаул-22» ,будет проведена проверка.

- Что касается «странного незнакомца с бородавками», гуляющего возле школ с собакой и пристававшего к детям на пересечении улиц Малахова и Павловского тракта, то личность этого мужчины установлена, с ним проводится работа, - сообщили пресс-службе ГУ МВД.

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