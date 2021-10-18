Почему на Алтае подорожали лимоны, молоко, мясо и уголь

В этом году был неурожай цитрусовых Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре темпы роста инфляции в Алтайском крае были самими стремительными в стране. Показатели достигли 8,73%. При этом в Сибирском федеральном округе инфляция составила 7,71%, а в России – 7,40%. Как пояснили в Центробанке, основными причинами роста стало снижение поставок цитрусовых в край и повышение цен на корма.

Цены на еду выросли

Как поясняют в Центробанке, в сентябре повысились мировые цены на зерно. В связи с этим подорожали корма, и животноводам пришлось повысить ценник на производимую продукцию. В результате выросли цены на куриное мясо, свинину, говядину, колбасы, мясные полуфабрикаты и молоко.

– Снижение урожая цитрусовых в основных странах экспортерах (Турция, Аргентина) привело к уменьшению предложения продукции на рынке. Это повлияло на ускорение роста цен на лимоны и на замедление снижения цен на апельсины, – сообщают в Центробанке.

В главном банке обратили внимание, что цены были стабильными на картошку, так как в этом году собрали хороший урожай.

Уголь подорожал

Перед началом отопительного сезона жителей края ждал неприятный сюрприз – выросли цены на уголь.

– Рост спроса и мировых цен на уголь привели к увеличению отпускных цен на него у добывающих российских предприятий. В результате ускорился рост цен на этот вид топлива и на потребительском рынке, – сообщают в центробанке.

Но есть и хорошие новости – в Алтайском крае замедлился рост цен на металлочерепицу и пиломатериалы.

В целом по России годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,40%. Одна из основных причин, которую называют в ЦБ – ухудшение погодных условий и неурожай плодоовощной продукции.

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