«Коровьи» ресницы и губы, как у земноводного: барнаульцы высказались об искусственной женской красоте

По их мнению, больше - не всегда красивее. Фото: Илья Ивлев

«Перевощикова, у тебя скоро совсем ничего своего не останется», - заявила мне редактор, когда я отпросилась с работы чуть раньше, спеша к мастеру по ресничкам. А что не так? Ну да, нарастила ресницы, так как свои-то рыжие! Слегка увеличила губы, потому что от природы - «ниточки». Да и волосы крашу лет с 16. Тот, кто про эти процедуры не знает – с виду и не скажет, что «не свое». Но, согласитесь, бывают случаи, когда женщины явно перебарщивают в погоне за красотой. «Комсомолка» решила узнать у известных мужчин Барнаула, как они относятся к популярным бьюти-процедурам, и обязательно ли чем больше, тем красивее?

«Скоро и интеллект будет искусственным»

Как отметил депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев, он абсолютно нормально относится ко всем средствам, к которым прибегают женщины, чтобы стать красивее, однако не стоит забывать, что есть рамки приличия.

- Индустрия моды для того и существует, чтобы люди выглядели приятнее. Но во всем есть мера и вкус. Смотрю порой на девочек с искусственными частями тела, и складывается впечатление, что у них всё не свое, скоро и искусственный интеллект будет. Это не нормально, значит, есть проблема в голове, так как они пытаются не интеллектуальный уровень повысить, а увеличить объемы. Вот у коров глаза большие, поэтому и ресницы длинные, а когда девушка с маленькими глазками делает «коровьи» ресницы – это некрасиво. Если все выглядит естественно – то почему бы и нет, - поделился мнением депутат.

Согласен с Сергеем Викторовичем и известный спортивный комментатор Михаил Меламед. По его словам, самое главное – чтобы сама женщина была довольна своим телом.

- Но мне кажется, что можно обойтись и без этого. Одно дело – накладные ресницы, другое – такие большие губы, что становится похожа на земноводное. В этом деле главное – без фанатизма, нужно стремиться быть собой, а не пытаться сделать из себя другого человека, - поделился мнением Михаил.

Здоровье – превыше всего

Барнаульский тренер, призер чемпионатов мира по бодибилдингу Александр Барбашин считает, что самое важное при проведении косметологических процедур – не навредить своему здоровью. Увы, это истина - в погоне за красотой многие женщины смотрят далеко не на качество средства, а на его стоимость. Но сэкономив тысячу-другую, можно заработать кучу проблем. На слуху еще случай с жительницей краевой столицы, которая по акции поставила себе брекеты, и оказалась изуродована.

- Я готовлю женщин к категориям боди-бикини, где важен сценический образ, поэтому нормально отношусь ко всем процедурам, к которым прибегают женщины. Естественность – скользкая точка зрения. Кому-то нравятся перекачанные губы, а лично для меня – это не очень. Главное, чтобы косметолог был профессионалом и сделал все грамотно и качественно, - подчеркнул фитнес-тренер.

Когда затея оправдана?

«Комсомолке» удалось поговорить и с местным священником Александром Микушиным. По его словам, у церкви нет особого мнения насчет накачанных губ, но, по личному мнению церковнослужителя, бьюти-процедуры оправданы только тогда, когда у женщины есть какие-то дефекты.

- Если есть асимметрия носа, допустим, то почему бы и не решиться на процедуру, но если увеличиваешь губы ради объема – это неуместно. Должны быть объективные причины для вмешательства, - отмечает священник.

С ним согласен и депутат краевого парламента Александр Молотов. Как отметил народный избранник в разговоре с корреспондентом «КП», перед проведением серьезных процедур женщине бы пройти психотерапию…

- Это личное дело каждой женщины, мое тело – мое дело, но я за естественность. Да, бывают несовершенства, которые хочешь исправить, например, когда женщина родила несколько детей и хочет подтянуть грудь. Но когда ты просто хочешь всего и побольше – больше волос, ногтей, груди, губ – как правило, это вовремя не заканчивается. Таким женщинам желательно сначала к психологу обратиться и выяснить, поможет ли тебе вмешательство косметолога чувствовать себя лучше. Не нужно стремиться быть эталоном красоты. Индивидуальность – вот, что интересно, - подчеркнул Молотов.

А как считаете вы?

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