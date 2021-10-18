Последние новости Алтая на 18 октября: смерть за рулем, новый рекорд по ковиду и героическое спасение ребенка

В Республике Алтай удостоили награды полицейского, который в марте этого года спас ребенка. Фото: ГУ МВД по РА

Мы собрали последние новости Алтая на 18 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Накануне в Барнауле на улице Аванесова автомобилист скончался прямо за рулем. Неуправляемый автомобиль врезался в электроопору, из-за чего временно было парализовано движение трамваев. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мужчине 1953 года рождения стало плохо за рулем, прибывшие медики констатировали его смерть.

30 СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ

В Алтайском крае продолжается четвертая волна коронавируса. За сутки в регионе зарегистрировали сразу 30 смертей пациентов, у которых был ковид. Известно, что 23 летальных исхода напрямую связаны с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в крае было подтверждено почти 6 тысяч смертельных фактов: 4577 пациентов умерли от ковида, 1319 – по иным причинам.

ГЕРОЙ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

В Республике Алтай удостоили награды полицейского, который в марте этого года спас ребенка. Девочка провалилась в колодец с холодной водой, когда гуляла по территории Ледового дворца, куда полисмен привез своего сына. Мужчина быстро среагировал, нашел автомобильный трос и спустился за девочкой. Впоследствии ребенка с подозрением на переохлаждение доставили в больницу. Мужчине вручили медаль МВД «За смелость во имя спасения».