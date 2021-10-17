Последние новости Алтая на 17 октября: признана погибшей, свадебный кортеж из грузовиков, новый «Макдоналдс»

Школьница пропала в марте 2014 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 17 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Пропавшая девочка признана погибшей

На Алтае установили, что школьница, которую искали на протяжении семи лет погибла. Девочка из Новоалтайска в 2014 году не дошла до дома. Ее искали полицейские, кинологи, МЧС, авиация, волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», неравнодушные жители. В августе этого года Алтайский Следком оповестил родителей школьницы, что в реке Черемшанка были найдены вещи и останки девочки, которые могут принадлежать их дочери. Экспертиза ДНК подтвердила этот факт. Эксперты не обнаружили признаки насильственной смерти. Есть версия, что девочку затянуло в ил, а спустя столько лет вытолкнуло на поверхность.

Третий в Барнауле «Макдоналдс»

В Барнауле появится третий ресторан сети фастфуда «Макдоналдс». Его откроют в торговом центре «Весна», там уже идут подготовительные работы. Открыть ресторан планируют в ближайшее время, точная дата еще не известна. На данный момент «Макдоналдс» есть в торговых центрах «Лето» и «Галактика».

Свадебный кортеж из тягачей

В столице Алтайского края жители заметили необычный свадебный кортеж их грузовиков. Фотографиями горожане делились в социальных сетях. Машины проезжали на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. Тягачи были украшены воздушными шарами и лентами. Многие жители оценили оригинальную идею молодоженов.