Последние новости Алтая на 16 октября: состояние «собянинских» трамваев, международное мошенничество и драка на парковке

"Собянинский" трамвай Фото: Виталий БАРАБАШ

Мы собрали последние новости Алтая на 16 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Подарок от мэра

В «Горэлектротрансе» Барнаула провели «обследование» собянинских трамваев, в дар переданных Алтайскому краю. Специалисты компании в целом дали положительную оценку их техническому состоянию.

Да, возможно кого-то из тех, кто успел увидеть вагоны смутил внешний вид трамваев, но именно «начинка» радует – серьезных недочетов нет. Так что по большому счету перекраска в привычные для Барнаула тона будет достаточно перед тем, как выпустить составы на маршрут.

Московские трамваи экономнее тех, что есть в «Горэлектотрансе», сами могут добраться в депо в случае поломки, они теплее, так как печек больше и вместительнее из-за отсутствия среднего ряда сидений. А еще они безопасные – водитель может наблюдать по монитору за тем, что в дверях – на них направлены камеры. Так что в час-пик никого не зажмет. Также для пассажиров предусмотрены дополнительные стойки, за которые можно держаться во время движения.

Более углубленный технический осмотр начнется после получения всех разрешающих документов, а после оформления вагонов их разделят между Барнаулом и Бийском.

Интердевочка

Уроженка Нигерии заработала судимость с сибирским характером. Ее обвинили в мошенничестве.

Как установило следствие и суд, нигерийка действовала в паре с мужчиной.

- Соучастник знакомился с гражданами интернете, представлялся военнослужащим из другой страны и просил их принять ценную посылку с денежными средствами и документами через дипломатическую почту. По заверению преступников, часть пересылаемого люди могли оставить себе, - рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

После этого появлялась гражданка Республики Нигерия, она звонила потерпевшим и, представляясь сотрудником дипломатического посольства либо таможни, просила собеседников перевести на представленный счет деньги для получения поступившей посылки.

В итоге один мужчина перевел 302 тысячи рублей и только потом понял, что его обманули. Во время следствия половину суммы обвиняемая вернула в добровольном порядке, а остальное пришлось «выбивать» через исковое заявление.

В итоге нигерийка получила 1 год 8 месяцев колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Драка на парковке

Одно из немногих событий уходящей недели, вызвавшее общественный резонанс – это драка на парковке гипермаркета «Леруа Мерлен» на Павловском тракте в Барнауле. Она произошла 14 октября, но известно о ней стало известно только накануне.

Один из посетителей заснял, как на парковке сцепились колонок и крыса. Кровожадная потасовка длилась несколько минут. До самого конца не было понятно кто побеждает, но по всей видимости, сильнее оказался охотник, а именно колонок, ведь он является хищником и в дикой природе как раз питается грызунами. Кроме того, на последних секундах видео было видно, что он схватил крысу и попытался утащить.