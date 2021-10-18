Футбол, баскетбол или бокс: спортивные секции Барнаула продолжают набор детей

Запись продолжается по многим направлениям Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что на календаре уже середина октября, спортивные секции и школы Алтайского края продолжают набор детей.

Стрельба из лука

Алтайская краевая федерация стрельбы из лука продолжает набор учеников в секцию. Заниматься этим видом спорта могут все желающие не младше десяти лет. Тренировки проходят трижды в неделю (понедельник, среда, пятница) по удобному расписанию в три смены:

- первая смена 10.00-11.30;

- вторая смена 17.00-18.30;

- третья смена 19.00-20.30.

Необходимое оборудование для занятий имеется. Тренировки платные, а для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки. Желающих овладеть мастерством ожидают в ТЦ «ЦУМ» (пр. Ленина 55), третий этаж.

Справки по телефону: 8−909−502−31−31.

Тяжелая атлетика

Спортивная школа города Барнаула №9 (5-я Западная 62г) продолжает прием детей в секцию тяжелой атлетики. Приглашаются дети с восьми лет: мальчики и девочки. Тренировки проводит мастер спорта международного класса Михаил Шуваев.

- Сомневаетесь, что ваш ребенок не сможет? Приводите его к нам, мы развеем ваши сомнения, - заявляют в школе.

Занятия проходят бесплатно, а получить дополнительную информацию можно по телефону: 8−923−657−71−91.

Горные лыжи и биатлон

Если ваш ребенок больше любит зиму, а не лето, то ему прямая дорога в Краевую спортивную школу олимпийского резерва «Горные лыжи». Сейчас ведется набор детей в группы начальной подготовки по направлениям «горные лыжи» и «сноуборд». Тренеры обещают, что смогут поставить на склон уже даже в четыре года. Предельный возраст начала занятий – восемь лет.

Пробная тренировка для будущих чемпионов бесплатная. Запись по телефону в Барнауле: (3852) 50−05−08.

Кроме того идет набор детей в секцию биатлона. На занятия ждут девчонок и мальчишек от девяти лет и старше. Подробную информацию можно получить по телефону: 8-909-502-16-26 (тренер Климова Елизавета).

Футбол

Любителей погонять мяч ждут в филиале московского «Динамо» в Барнауле. В эти дни ведется набор в группы от 4 до 10 лет. Занятия проходит в зале «Юность Алтая» по адресу Малахова, 134-а, корпус 3 (Индустриальный район).

Записаться на просмотр можно по телефонам: 8-983-356-26-93, 8-913-235-20-05.

Хоккей

Спортивная школа по хоккею с шайбой имени Алексея Черепанова принимает для занятия мальчиков возрастом от четырех лет и старше. В Барнауле отделения работают по адресам: ул. Шукшина, 2а, ул. Червонная, 9, ул. Белинского, 9, ул. Юрина, 287а, ул. Юрина, 255, пр. Ленина, 79 и ул. 1-я Западная, 55 к1.

Подробности по телефонам: 56−75−25, 56−75−26.

Бокс

Спортивная школа олимпийского резерва № 3 города Барнаула ведет набор мальчиков и девочек 9−12 лет для занятий боксом. На просмотр можно прийти по адресам: ул. Антона Петрова, 199-а, ул. Юрина, 210, ул. Тимуровская, 23, ул. Воронежская, 2. Дополнительные справки по телефонам: 655−142, 400−913.

Баскетбол

СШОР по баскетболу «АлтайБаскет» продолжает набор по некоторым возрастам. В частности, для занятий приглашаются ребята с 2009 по 2012 г.р. Ознакомиться с условиями поступления и списком предоставляемых документов можно на сайте спортшколы в разделе «О школе». Справки по телефону: 36−77−63.

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