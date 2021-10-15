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Происшествия15 октября 2021 10:27

«Шел на поправку, но вдруг скончался»: подробности ЧП с поджогом ребенка в Горняке

Подростки «из шалости» подожгли своего сверстника на Алтае
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Со слов самих детей, все произошло по жестокой случайности

Со слов самих детей, все произошло по жестокой случайности

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале сентября в городе Горняк Алтайского края произошло ЧП: подростки подожгли своего сверстника. 14-летний мальчик получил серьезные ожоги, но, как сообщалось, шел на поправку. Однако на днях стало известно, что ребёнок скончался… Похороны прошли накануне, 14 октября.

- Все трое ребят (один из них – погибший, прим. авт.) воспитывались в многодетных семьях. Дети дружили, тот, кто якобы и поджег – жил с погибшим по соседству, мальчики тесно общались и учились в одном классе. Сказать, что поджог был предумышленным, никто не может. Со слов самих детей, все произошло по жестокой случайности, - отмечает председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Локтевского района Елена Пилипас.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в ЧП ребенка с помощью санавиации доставили в ожоговый центр Барнаула. Там ему диагностировали 50% ожогов тела. По словам источника "КП", он шел на поправку, даже сам вышел из комы… Это и объясняет то, что в следкоме ранее утверждали, что жизни мальчика ничего не угрожает. Что произошло с его состоянием дальше – неизвестно, но на днях стало известно, что подросток все-таки скончался. Его похоронили 14 октября на родине.

По данному факту следком сейчас расследует уголовное дело. Следствие предварительно установило, что вечером 5 сентября на территории дома подросток находился с двумя сверстниками. Один из детей «из шалости» облил товарища бензином, а через некоторое время близко поднес зажигалку, от чего одежда на ребенке вспыхнула.

Источники «КП» утверждают, что несовершеннолетние токсикоманили (вдыхали пары бензина для достижения определенного состояния - прим. ред.) в гараже. Когда потерпевший подросток попросил друзей уйти, те начали противиться и подожгли товарища.

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