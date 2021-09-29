Барнаульский психолог: «Молодые люди перестали планировать и загадывать»

Молодежь не может представить, чем будет заниматься через 10 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Современная молодежь не знают, кем хотят стать в будущем. И даже после окончания школы зачастую подают документы в вуз не потому, что хотят иметь образование экономиста, юриста и т.д., а по принципу «лишь бы было». Как пояснила барнаульский психолог Виолетта Давыденко, такая проблема среди молодежи сейчас наблюдается повсеместно.

По мнению специалиста, молодые люди от 18 до 30 лет перестали планировать и загадывать. Они не могут представить, чем будут заниматься через 10 лет, а несовершеннолетние и вовсе об этом не задумываются, однако именно с помощью планирования протаптывается дорожка в будущее, поэтому родители должны помочь ребенку с представлением дальнейшей жизни.

- Сейчас интенсивность жизни выше, чем несколько десятков лет назад, приходят новые профессии, и детям сложнее определиться. Но мечтать о какой-то профессии мало, важно делать шаги к своей цели. Поэтому нужно как можно больше говорите с детьми, а если это не помогает, то нужно обратиться к психологу, - подытожил собеседник «КП».

И главное – не навязывать ребенку свои представления о будущем: если он хочет стать музыкантом в семье, где четыре поколения – врачи, пусть. В противном случае у него могут быть надломлены механизмы уверенности в себе и интереса к жизни, в целом.

При этом начинать говорить про будущее, мечты и такое понятие, как распределение времени, нужно с самого раннего детства.

- Время – важный элемент жизни человека, и детей нужно этому учить. Для начала сами родители должны определиться, какие у них отношения со временем: к примеру, представить, какими они хотят быть в старости, и что нужно сделать уже сейчас, чтобы войти в это время здоровыми, - отмечает специалист.

В три года ребенок должен понимать, что есть день и ночь. Также нужно объяснять ему, что есть времена года и распорядок дня: утром мы просыпаемся, днем играем и ложимся отдыхать, а вечером ужинаем и готовимся ко сну. То же самое и с приемом пищи – что такое завтрак, обед и ужин. По мере взросления родители должны рассказывать про месяцы в году, про прошлое, настоящее и будущее. В пример можно приводить семью: когда-то бабушки и дедушки были молодыми, а мама с папой – маленькими детьми.

- При этом не обязательно, чтобы режим был жестким. Важно, чтобы к ребенку пришло осмысление того, как распределить свое время, - поясняет эксперт.

Также психолог советует родителям отказаться от электронных часов и отдать предпочтением тем, что со стрелками. Ориентируясь по минутным и секундным стрелкам, ребенок будет знать, когда можно погулять и во сколько нужно вернуться домой.

- Ребенку школьного возраста мы также рассказываем о будущем, подсказываем, как мечтать. Важно задавать вопросы: кем он хочет стать, и какими качествами хочет обладать в будущем? Можно рассказать ему историю успеха известных людей. Если подросток начинает мечтать, то это и на учебе отразится, так как будет цель и мотивация. А если ребенок ни о чем не мечтает, то его действия хаотичны, - подчеркивает Виолетта Давыденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боль – это спусковой крючок»: как барнаульский психолог лечит душу с помощью гвоздей

На сеансах Елены Усковой рыдают не только женщины, но и мужчины (подробнее)