Последние новости Алтая на 29 сентября 2021 года: творческий вечер Натальи Варлей, извинения сети ресторанов и рост зарплат

Творческий вечер Натальи Варлей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мы собрали последние новости Алтая на 29 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИЗВЕСТНОЙ АРТИСТКИ
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей стала почетным гостем фестиваля Шукшинские дни на Алтае. Она провела творческий вечер на сцене концертного зала «Сибирь».
– Я счастлива, что я на Шукшинском фестивале. Фестивале памяти удивительного человека, вашего земляка. Человека с большой буквы. Таких людей нам сегодня не хватает. Личностей, которые говорили бы правду, были бы искренними, всей душой болели бы за нашу страну, – сказала Наталья Варлей.
ИЗВИНЕНИЯ ЗА РЕКЛАМУ
Барнаульская сеть ресторанов «Тандыр №1» извинилась перед сторонниками движения «Мужское государство» за рекламу с темнокожим молодым человеком.
– От лица компании «Тандыр №1» мы хотим принести извинения за то, что задели русскую нацию нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху, – говорится на странице сети в Instagram.
Ранее лидер движения «Мужское государства» Владислав Поздняков потребовал извинений. Он также призвал сторонников совершать заказы с оплатой при получении, а после прибытия доставки отказываться от еды.
ЗАРПЛАТЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ
За семь месяцев в Алтайском крае реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 2,2%. Кроме того, среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас она составляет 31 489 рублей.
Наибольшее влияние на ее рост оказывает изменение фонда зарплаты в обрабатывающем производстве, здравоохранении, образовании, торговле и ремонте. Их удельный вес в общем зарплатном фонде составляет около 40%.
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