Наталья Варлей о Василии Шукшине: «Человек с большой буквы»

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей стала почетным гостем фестиваля Шукшинские дни на Алтае и, соответственно, кинофестиваля. В рамках визита на родину известного актера и режиссера она провела творческий вечер на сцене концертного зала «Сибирь».

Вечер начался с нарезки фильмов с участием известной киноактрисы. При этом сама Варлей в этот момент стояла за кулисами и, улыбаясь, тоже смотрела на экран. И почти два часа она находилась в приподнятом настроении, несмотря на всю усталость от перелета. Лишь изредка, во время рассказов о родителях и друзьях актриса грустнела.

- Я счастлива, что я на Шукшинском фестивале. Фестивале памяти удивительного человека, вашего земляка. Человека с большой буквы. Таких людей нам сегодня не хватает. Личностей, которые говорили бы правду, были бы искренними, всей душой болели бы за нашу страну, - говорит Наталья Варлей.

Это получился настоящий вечер откровений. Актриса призналась, что сейчас ей особо не хватает ее коллег и друзей, ведь все чаще, вместо поздравлений с днем рождения она говорит им прощальные слова.

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Из тех, кто работал над «Кавказской пленницей» никого в живых не осталось. В начале года умер Боря Грачевский. Очень тяжело на душе от этого, - с грустью в голосе вздыхает Варлей. - Мы дружили, работали вместе, вместе ездили на концерты, часто пересекались на фестивалях. Когда он уже был в больнице, на ИВЛ, на новый год прислал мне поздравление: фотографию, где у него на лице маска с трубкой, а он сам улыбающийся. Я его другим и не видела. Он всегда улыбался, всегда был очень веселый. Прислал мне фотографию своего маленького сына. А в конце сообщения, как в каждом выпуске «Ералаша» было написано «Все!». Это было его последнее сообщение…

Несмотря на то, что рядом остаются любимые сыновья и внук, чувствуется, что чего-то все-таки не хватает. Возможно, ушедшего времени, а возможно и близких людей.

- Когда меня спрашивают, какая моя самая главная роль в жизни, то я говорю, что все-таки главная для меня роль мамы и чем старше становишься, тем больше это понимаешь. К сожалению, профессия актрисы такова, что приходится метаться между домом и работой. Как и многие актрисы, видимо, своим детям я тоже много недодала, хотя старалась как можно больше свободного времени уделять сыновьям. Когда была возможность, я брала их и на съемки и на гастроли, но время так пролетело быстро. Они уже оба взрослые и старший отец уже взрослого своего сына, - рассказывает Варлей.

А еще, как любой актрисе, ей, конечно же, хотелось бы сниматься в кино, но пока интересных предложений нет. Лишь изредка попадаются подходящие сценарии.

- К тому, что мне предлагают в последние десятилетия, я отношусь очень плохо. Я просто читаю сценарии и откладывают. Хочешь ты этого или нет, но для актрис определенного возраста редко пишут сценарии. Так что тебе уготована либо роль мамы, бабушки, тетушки, соседки, сплетницы. Но это еще полбеды: если интересный сценарий и режиссер, то почему бы нет? Но пока с кинематографом у меня в последние годы никак не складывается, - говорит Варлей и уже после завершения вечера признается, что из того, что вышло на большие экраны сложно что-то выделить. Но все-таки какие-то фильмы цепляют.

В завершении творческого вечера известная актриса предложила ответить на вопросы, но обращений и пожеланий оказалось гораздо больше.

- Спасибо вам! Я не люблю слово «энергетика», но вы меня так поддержали. Мне просто хорошо здесь, - говорит Наталья Владимировна, забирая записку из зала. – Помню, когда-то давно была в Барнауле по линии такой организации, как Бюро пропаганды советского киноискусства. Также из зала поступали записки, и среди них было много однотипных вопросов. Из-за кулис коварные сотрудники этого бюро кричали мне: «Наталья Владимировна, скажите пожалуйста, а сколько вам лет?», «Наталья Владимировна, а кто ваш муж?». Так, а что же вы мне написали: «… Сибирского здоровья, долгих лет жизни, приезжайте к нам почаще. Ждем в Барнауле. Мы вас любим». Спасибо вам огромное! Любовь наша взаимна. Мне очень-очень приятно выступать перед вами.

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Творческий вечер Натальи Варлей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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