На Алтае общественники задержали браконьера, застрелившего дикого марала

Туша марала (фото: Александр Тюнин)

Представители общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница» во время объезда территории встретили браконьера, застрелившего дикого марала. Подробности в своем сюжете рассказали журналисты «Бийского телевидения».

- Багажник можно посмотреть? Ничего запрещенного не перевозите? – так начался разговор члена организации с мужчиной на УАЗике.

- Да перевозим… Как не перевозим… - отвечает он.

Когда тебя приперли к стенке, да еще и имея на руках, а точнее в багажнике неоспоримые доказательства – отпираться просто бессмысленно. Вот и этот браконьер сразу выложил все, как на духу. Дикого марала подстрелил на границе Солонешенского и Чарышского районов. Причем целенаправленно на охоту даже не собирался. Якобы отправился искать пропавших коров, а тут случайно в машине оказалось ружье.

Да, документов на добычу у него не было. Понадеялся на авось, хотя прекрасно понимал, что идет на нарушение. Но не получилось. Поймали с тушей разделанного марала в багажнике.

Следственные действия (фото: Александр Тюнин)

- Мы выехали на перевал, и я обнаружил его в бинокль. Машина была припаркована в кустах. Человек там относил мясо в багажник и уже переодевался… Мы приняли решение проверить его. У нас такой первый случай и тем более по такой большой добыче – марала. В основном браконьеры стреляют в козлов. Я уже четыре года работаю и такой трофей впервые, - говорит Александр Тюнин, председатель Общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции.

- При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили тушу, предположительно, дикого животного огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и нож. Документов, которые подтверждали бы право охотника на охоту задержанный не смог предоставить сотрудникам полиции, - прокомментировала произошедшее Светлана Ляпунова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отделение полиции по Чарышскому району. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная охота». Теперь браконьеру грозит внушительный штраф и реальное заключение.

А пока идет разбирательство, члены общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница» продолжают патрулировать территорию, выискивая новых нарушителей.

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