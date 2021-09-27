По ошибке? В Волчихе нашли свалку настоящих паспортов

Выброшенные документы (фото: скриншот страницы vk.com/incident22)

В минувшие выходные житель Волчихи обнаружил весьма интересную свалку – вместо мусора там лежали паспорта реальных граждан, пишет паблик «Инцидент Барнаул». Кто утилизировал важные документы, сейчас выясняет полиция.

- Вчера в селе Волчиха на свалке были обнаружены десятки паспортов граждан РФ. Судя по всему, замененные паспорта просто выбросили, хотя их должны были уничтожить путем сожжения либо измельчения, - пишут в соцсетях.

К слову, в ГУ МВД по Алтайскому краю уже прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что паспорта могли выбросить на свалку по ошибке. Дело в том, что документы подготовили к дальнейшему уничтожению, то есть убрали номера и проставили штампы о недействительности.

- По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию, - отметили в полиции.

По факту обнаружения свалки сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю сейчас проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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