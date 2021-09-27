Последние новости Алтая на 27 сентября 2021 года: закрытие центров вакцинации, паспорта на свалке и шкура собаки

Два пункта вакцинации приостановили работу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 27 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Центры вакцинации

В эти дни в Барнауле приостановили работу два центра вакцинации от коронавируса – в торговых центрах «Волна» и «Весна». При этом остались работать три пункта, куда можно прийти без предварительной записи и поставить прививку в порядке живой очереди: ТРЦ «Геомаркет», Городская больница №4 и Диагностический центр.

В первой точке пациентов ждут каждый день во время работы торгового центра – с 10 до 19 часов без выходных. Также здесь можно поставить прививку от гриппа. Горбольница №4 открыта с 8 до 19 часов, но только в рабочие дни. Диагностический центр ждет с 12.00 до 14.00 для постановки первого компонента и с 14.00 до 19.30 для второго компонената.

Паспортная свалка

Село Волчиха прославилось, как место в Алтайском крае, где о защите персональных данных даже не знают. Не знают здесь и о правилах, как надо утилизировать документы.

Как рассказала жительница села Мария, на местной свалке она обнаружила гору российских паспортов. По предварительным подсчетам, там оказалось не менее десятка удостоверений личности. Некоторые из них ранее принадлежали недавно умершим людям.

На место происшествия вызвали полицейских, чтобы они зафиксировали факт утечки персональных данных, собрали документы и утилизировали их должным образом.

Шкура собаки

Другую крайне неприятную находку сделала жительница Рубцовска Наталья. Она рассказала, что наткнулась в самом центре города на шкуру собаки.

- Народ совсем уже с ума сошел? Вот эта собачья шкура с отрубленными лапами валяется на улице, возле мусорки и это центр города. Дальше кого будем находить? – рассказала Наталья в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Местные жители опасаются, что это может говорить о появлении в городе догхантера.

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