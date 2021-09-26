Последние новости Алтая на 26 сентября 2021 года: открытие собора, спасение на пожаре и возвращение старейшего барса

Собор находится на улице Антона Петрова, 221. Фото: Виталий БАРАБАШ

Мы собрали последние новости Алтая на 26 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В Барнауле официально открыли и освятили Александро-Невский собор.

– Внутри очень просторно и красиво. Все наполнено сиянием и блеском, чистотой. Отражения, блики, много белого цвета. Храм высокий, хор торжественный, – отметили прихожане.

Собор находится на улице Антона Петрова, 221.

СПАСЕНИЕ НА ПОЖАРЕ

25 сентября произошел пожар в двухэтажном доме в Рубцовске. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в одной из квартир. Из здания спасли четырех человек, никто из них не пострадал.

Спасатели быстро потушили пламя. В доме успел выгореть пол и домашние вещи на площади около одного квадратного метра.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАРСА

Из Монголии в южную часть хребта Чихачева в начале лета вернулся старейший снежный барс Алтая по кличке Хоргай. Наблюдение за этим величественным зверем ведут с 2011 года. Это удалось выяснить участникам экспедиции, которые проверяли фотоловушки.

Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север и в начале сентября был зафиксирован в средней части хребта Чихачева рядом с границей Республики Тыва. Группировка снежного барса на хребте Чихачева является трансграничной.

Кроме того, в объектив фотоловушек попадали и другие животные – росомаха, сурок А устройства, установленные на осевом гребне Курайского хребта, зафиксировали проходы сибирских горных козлов, манула, лисицы, волка, горностая, сурков, алтайских уларов, каменной куницы.

Посмотреть яркие кадры можно здесь.