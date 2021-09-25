Афиша Шукшинских дней на Алтае – 2021

Праздника на горе Пикет в Сростках не будет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на Алтае стартуют 27 сентября. В связи с пандемией коронавируса все мероприятия пройдут на закрытых площадках. «Красной дорожки», чтений у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а также праздника на горе Пикет в Сростках не будет. Несмотря на сокращенный формат в афишу вошло несколько десятков мероприятия.

Также не обойдется и без звездных гостей. На Алтай приедет «кавказская пленница», заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, актер Кирилла Зайцева, сыгравший в фильмах «Движение вверх», «Серебряные коньки», «Гоголь», «Последний богатырь: Корень зла» и др. и заслуженная артистка России Анна Ардова – звезда ситкома «Одна за всех».

Афиша мероприятий

27 сентября, понедельник

18.30 – творческая встреча «Автопортрет» с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей (концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7);

18.30 – творческий вечер Елены Фроловой (филармония, ул. Ползунова, 35).

28 сентября, вторник

14.00-15.00 – «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия», творческие встречи с писателями (научная библиотека им. В.Я. Шишкова, АлтГПУ, библиотека им. Л.С. Мерзликина);

13.00-22.00 – конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино с участием представителей съемочных групп (кинотеатры сети «КиноМир», к/т «Пионер», «Премьера»);

15.00-17.00 – показ конкурсной программы короткометражного кино. Обсуждение фильмов с авторами (Кинотеатр «Премьера», ул. Крупской, 97);

18.30 Торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и ХХIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Нравственность – есть Правда!» (краевой театр драмы, ул. Молодежная, 15);

20.30 – Показ фильма-открытия ХХIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Земля Эльзы». Встреча с актерами фильма (кинотеатр «Мир», пл. Победы, 1).

29 сентября, среда

12.00 – Открытие выставки документальных материалов из фонда ГМИЛИКА «Народное вече на Пикете. Век ХХ» (ГМИЛИКА, ул. Л. Толстого, 2);

13.00-19.00 – «Литературный перекресток»;

13.00-22.00 – конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино с участием представителей съемочных групп (кинотеатры сети «КиноМир», к/т «Пионер», «Премьера»);

15.30-17.00 – показ конкурсной программы короткометражного кино. Обсуждение фильмов с авторами (Кинотеатр «Премьера», ул. Крупской, 97);

18.00 – «Паша вырос?!» - встреча-разговор с Павлом Селуковым, писателем, автором неинтеллигентных рассказов «Добыть Тарковского» (театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41).

30 сентября, четверг

14.00 -16.00 – «Литературный перекресток»;

15.00 – творческая встреча с киноактером Кириллом Зайцевым (Бийский городской драматический театр, Бийск, ул. Советская, 25);

19.00 Телескетч «Одна за всех», моноспектакль Анны Ардовой МБУ «Бийский городской драматический театр», г. Бийск, ул. Советская, 25.

1 октября, пятница

15:00 – Торжественная церемония закрытия фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и Шукшинского кинофестиваля (Городской дворец культуры г. Бийска, ул. Горно-Алтайская, 56);

16:30 – открытие памятника, посвященного победителю XXIII Шукшинского кинофестиваля на аллее звезд-победителей в ГМИЛИКА (ул. Л. Толстого, 2);

В течение дня Конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино

2 октября, суббота. Программа в Сростках

10:00-16:00 – «Село мое большое. Сростки называется». Экскурсии по музею-заповеднику В.М. Шукшина (с. Сростки, ул. Советская, 86);

10.00-16.00 – «Праздники детства», мастер-классы традиционных ремесел на усадьбе музея дома, где прошли детские годы В.М. Шукшина (с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76);

12:00 – кинолаборатория «Печки – лавочки. 50 лет спустя…» (с. Сростки ул. Советская, 86)%;

12:00-13:00 – моноспектакль «Характеры» по рассказам В.М. Шукшина в исполнении Сергея Матвеева (с. Сростки, ул. Советская, 86).

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Кстати, Зайцев не просто так приедет на Алтай, он представит на конкурсе короткого метра свою работу. Пообщаться с именитыми артистами можно будет на творческих встречах (подробнее)